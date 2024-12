ミラノ勢がローマ勢と激突！コッパ・イタリア準々決勝の対戦カード決定

コッパ・イタリア準々決勝の組み合わせ抽選会が19日に行われ、ベスト8の4カードが決定した。



同日に終了したラウンド16では、PK戦の末にエンポリに敗れたフィオレンティーナを除いて、ラウンド16から参加のセリエA上位クラブが順当に勝ち上がった。



今回決定した準々決勝では、ミラノ勢がローマ勢と激突する。インテルが前ラウンドで強豪ナポリを下したラツィオとアウェイで、ミランがローマとホームで対戦する。



ディフェンディングチャンピオンで最多15回の優勝を誇るユベントスはエンポリと、今季セリエAで首位を走るアタランタはボローニャとの対戦が決まった。



なお、準々決勝は2025年2月に開催予定だ。



◆コッパ・イタリア準々決勝 対戦カード



ユベントス vs エンポリ



アタランタ vs ボローニャ



ミラン vs ローマ



インテル vs ラツィオ