Â¼¾å¿®¸Þ¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯MBSÆÃÈÖ¤ÇMC¡¡¿ÌºÒ¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¤È¥¿¥Ã¥°
¡¡MBS¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î15Æü¤ËÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¤È¡¢À¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯ÆÃÈÖ¡Ø¹ï¤ßÂ³¤±¤ë1995Ç¯1·î17Æü ¡Á¤¢¤ÎÆü¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Á¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¤ÏÅö»þ¤Î¿ÌºÒÊóÆ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡È¯ºÒ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡ÖºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎMBSÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡¢¡Ö¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯ºÒÅö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç¡¢¹âÄÐ¤Î¼«Âð¤ÇÍÉ¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤¿Â¼¾å¤È¡¢¿ÌºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿1995Ç¯¤Ë¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¶¿å¥¢¥Ê¡£¿ÌºÒ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ä»ñÎÁ¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¶µ·±¡¢¤¤¤Þ¤À»Ä¤ëÌäÂêÅÀ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎËÉºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡Æüº¢¤«¤éÈó¾ï¤ËËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Ï¡¢¼«¤é¾ïÈ÷¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÅö»þÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡¢¿À¸Í¡¦ËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆÈ¤êÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ÆÈïºÒ¤·¤¿¸µ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÄ¸ýÁÔ¡¢°¤ÇÜÌî¶è½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡VTR¤Ç¤Ï°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹¡ÊÅö»þ20ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ý¿Í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ä¤·¡¢¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Öµß½õ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç²¿¤¬¡©¡×
34¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÃÏ¤¹¤Ù¤êºÒ³²¡£¸½¾ì¤Çµß½õ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤ò¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¼«¤é¼èºà¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡ÖÌ¿¤ÎÁªÂò¡È¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡É¡Á¤¢¤ë°å»Õ¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¡Á¡×
Ã¸Ï©Åç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¿¤ÎÁªÂò¡á¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¯¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡Ö¤ªÁ°·Ý¿Í¤Ê¤ì¤ä¡ÁÍ§¤¬°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡Á¡×
È¯ºÒÅöÆü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹Í¼´©¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÅÝ²õ¥Ó¥ë¤òÁ°¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡ÈÀÄÇ¯¡É¤Î¼Ì¿¿¡£¤Î¤Á¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ëÅÝ²õ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤«¤é2ÆüÁ°¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤¨¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¿ÌºÒ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡Á¿Ê¤Þ¤ÌÊä½þÀ©ÅÙ¡Á¡×
ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉé½ý¼Ô43792¿Í¤Î¤¦¤ÁºÒ³²¸«Éñ¶â¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«64¿Í¡£¤½¤â¤½¤â¹ñ¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿ÌºÒ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î»þ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¡Á½÷À¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Á¡×
ÂçÀª¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤ËÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿1.17¡£ÈòÆñ½êÊë¤é¤·¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢30Ç¯Á°¤ÎÈòÆñ¼Ô¤Ëº£¤òÊ¹¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Þ¤À²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈá·à¤È¤Ï¡©
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¤ÏÅö»þ¤Î¿ÌºÒÊóÆ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡È¯ºÒ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡ÖºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎMBSÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡¢¡Ö¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æüº¢¤«¤éÈó¾ï¤ËËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Ï¡¢¼«¤é¾ïÈ÷¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÅö»þÂè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡¢¿À¸Í¡¦ËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆÈ¤êÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ÆÈïºÒ¤·¤¿¸µ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÄ¸ýÁÔ¡¢°¤ÇÜÌî¶è½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡VTR¤Ç¤Ï°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹¡ÊÅö»þ20ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ý¿Í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ä¤·¡¢¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Öµß½õ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç²¿¤¬¡©¡×
34¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÃÏ¤¹¤Ù¤êºÒ³²¡£¸½¾ì¤Çµß½õ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤ò¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¼«¤é¼èºà¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡ÖÌ¿¤ÎÁªÂò¡È¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡É¡Á¤¢¤ë°å»Õ¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¡Á¡×
Ã¸Ï©Åç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¿¤ÎÁªÂò¡á¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¯¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡Ö¤ªÁ°·Ý¿Í¤Ê¤ì¤ä¡ÁÍ§¤¬°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡Á¡×
È¯ºÒÅöÆü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹Í¼´©¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÅÝ²õ¥Ó¥ë¤òÁ°¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡ÈÀÄÇ¯¡É¤Î¼Ì¿¿¡£¤Î¤Á¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ëÅÝ²õ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤«¤é2ÆüÁ°¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤¨¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¿ÌºÒ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡Á¿Ê¤Þ¤ÌÊä½þÀ©ÅÙ¡Á¡×
ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉé½ý¼Ô43792¿Í¤Î¤¦¤ÁºÒ³²¸«Éñ¶â¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«64¿Í¡£¤½¤â¤½¤â¹ñ¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿ÌºÒ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î»þ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¡Á½÷À¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Á¡×
ÂçÀª¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤ËÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿1.17¡£ÈòÆñ½êÊë¤é¤·¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢30Ç¯Á°¤ÎÈòÆñ¼Ô¤Ëº£¤òÊ¹¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Þ¤À²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈá·à¤È¤Ï¡©