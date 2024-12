アナログレコードの再評価とともにレコードブームが盛り上がりを見せる中、レコードプレス事業を行っている東洋レコーディング株式会社にて、新プロジェクト【FOURTH WAVE RECORD FACTORY】がスタートした。【FOURTH WAVE RECORD FACTORY】では、従来のレコードプレス事業に加え、レコードの再発や初レコード化などレーベル事業を行うというものだ。

12インチLP

V.A『Trans Groove Express A musical journey to the other side of Express Records compiled by MURO』12月18日発売¥4,000+税 FWRF-001 (PROT-7321)SIDE A「白日夢」中本マリ「MIDNIGHT CALLING」鈴木雄大「ナイト・フィッシュ」安部恭弘「砂に消えた涙」AmaterasSIDE B「コーヒーひとつ」浅川マキ「二人分の夢」尾関裕司「1人になってみたら」中本マリ「歩け歩け」かまやつひろし「摩天楼物語」桐ヶ谷仁