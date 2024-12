【カップヌードル イカフォーク付きセット】12月23日より順次発送予定価格:4,675円

日清食品は、「カップヌードル イカフォーク付きセット」の予約販売を行なっている。価格は4,675円。商品は12月23日より順次発送予定。

本商品は、本物のイカのような形状や色味を再現した「カップヌードル イカフォーク」と「カップヌードル」8食とのセット商品。

「カップヌードル イカフォーク」は、以前同社が公式SNSに投稿した際、話題を呼んだグッズ。商品化の要望が多数あり、今回特別に数量限定でのグッズ化が決定した。握りやすい形状で実用性にも優れているため、「カップヌードル」はもちろん、パスタや肉料理などを食べる際にも使用できる。

セット内容

・カップヌードル イカフォーク×1個

・カップヌードル×2食

・カップヌードル シーフードヌードル×2食

・カップヌードル カレー×1食

・カップヌードル チリトマトヌードル×1食

・カップヌードル 欧風チーズカレー×1食

・カップヌードル 味噌×1食

(C)NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. All Rights Reserved.