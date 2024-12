ベルメゾンから、「みいつけた!」とコラボレーションした「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」が登場!

「スイちゃん」になりきって楽しめるオリジナルウェアです☆

ベルメゾン「みいつけた!」コラボ「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」

価格:3,990円(税込)

カラー:1色展開

サイズ:3サイズ展開(80、90、100)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

NHK Eテレの人気番組「みいつけた!」に登場する「スイちゃん」の衣装を再現した子ども服「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」が、ベルメゾンネットに登場!

4歳ごろから楽しみながら学べる教育的エンターテインメント番組「みいつけた!」に登場するキャラクターの「スイちゃん」は、歌やダンスが大好きな女の子です。

ベルメゾンには、2019年より「みいつけた!」の子ども服や大人用パジャマなどのオリジナルグッズが多数販売されており、その中でも4代目スイちゃんの「スイちゃんになれる!上下セット」は、「スイちゃん」になりきった子どもたちの写真が話題となりました。

2024年の3月に「5代目スイちゃん」が就任した際にも「新しいスイちゃんの衣装をベルメゾンで早く販売してほしい」「5代目スイちゃんの衣装が可愛いので、子どもに着せたい」などの声があり「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」が新たに開発されました。

「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」は、どの角度から見ても「スイちゃん」になれるよう、衣装のデザインや色合いを細部まで忠実に再現。

トップスはアシンメトリーの裾とバルーンシルエットで立体的のあるデザインを採用し、前身頃から後見頃にわたる部分には、大きなアップリケを付けています。

パンツは左右の長さが違うデザインで本物の「スイちゃん」に近くなるように着用時のバランスにこだわっています。

見た目の可愛さだけでなく、綿100%の動きやすく快適なカットソー素材を使用するなど、子どもの着やすさにも配慮しています。

イベントにはもちろん、普段着としても優秀です☆

後ろ姿もとってもキュート!

また、子育て中の方々からの要望を反映し、お名前タグも付いています。

トップス

前身頃から後身頃にかけてアップリケが付いています。

アシンメトリー裾とバルーンシルエットで衣装の立体感を再現しています。

身生地には、肌触りがよい綿100%が使用されています。

動きやすく快適なカットソー素材です。

着替えやすいように、両肩はスナップボタン留めを採用しています。

袖口も左右でデザインを変えるなど、「スイちゃん」の衣装を忠実に再現しています。

パンツ

左右の長さが違うデザインを忠実に再現しているボトムス。

ウエストは細いゴムを2本使用しており、お腹まわりに負担がかかりにくい仕様です。

パンツの裾も別素材で切替。

大きなポケットをつけるなど細部にまでこだわっています☆

アシンメトリーな丈のパンツは、後ろ姿もキュートに見せてくれます。

TVでいつも見ている「スイちゃん」に変身できる、リアルに再現されたトップス&ボトムセット!

「5代目スイちゃんになれる!トップス&ボトムセット」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」ですにて販売中です。

©︎NHK・NHK エデュケーショナル

