グッディが運営するグッディリゾートの淡路島の各宿泊施設で、2つの新プランの販売を開始しました。

グッディリゾート「2つの新プラン」

グッディが運営するグッディリゾートの淡路島の各宿泊施設で、2つの新プランの販売を開始。

(1) 一棟貸切などの高級宿泊施設が期間限定で日帰り利用ができます!

【適用期間】

2025年3月18日までの平日限定(月曜日〜金曜日)

【利用時間】

11時〜19時まで(最大8時間までOK)

【対象宿泊施設】

(1)岩屋温泉 絵島別庭 海と森(一棟貸切・露天風呂等の温泉利用可)

(2)ヴィラモンタン淡路(一棟貸切・ジャグジー及びサウナ利用可)

(3)THE GOAT AWAJI(ヴィラ棟・メイン棟合わせて4施設あり・ジャグジー及びサウナ利用可)

【施設使用料】

(1)一棟貸切(定員6名様まで)60,000円(税込)

(2)一棟貸切(定員8名様まで)80,000円(税込)

(3)ヴィラ棟(定員6名様まで)80,000円(税込)※1棟のみ愛犬同伴OK

メイン棟(定員6名様まで)60,000円(税込)

※定員数を超える場合は1名様につき5,000円の追加料金が必要となります。

上限の人数については各施設により異なりますので詳細はお問い合わせください。

グッディリゾートの人気の高級3施設が、2025年3月18日までの平日限定でデイユース(日帰り)での利用ができます。

利用日は月曜日から金曜日までの各日11時〜19時の間で最大8時間の利用が可能です。

基本料金は施設使用料のみで食材や飲料の持ち込みも可能ですが、バーベキューや鍋料理、握り寿司のデリバリー、その他鉄板焼レストランでのランチやディナーなどの食事オプションを希望の方は別途料金。

食事オプションの詳細についてはお問い合わせください。

(2) ゴルフプレーがセットになったお得な宿泊パック

淡路カントリー倶楽部

1年を通してゴルフを楽しめるリゾートアイランド「淡路島」において、今回グッディリゾートは「淡路カントリー倶楽部」とタイアップしてゴルフプレーと宿泊がセットになった大変お得な「ゴルフパックプラン」を企画、販売。

夫婦やお友達同士、グループなどでゴルフを楽しめます。

宿泊はグッディリゾートの趣向が異なる淡路島の各宿泊施設でゆっくり寛げます。

◎ハイグレードな一棟貸切・高級貸別荘「ヴィラモンタン淡路」1泊1プレーゴルフパック

お一人様47,700円(税込)より(6名様利用時・素泊まり) 最大定員8名様

◎天然温泉の露天風呂付一棟貸切「岩屋温泉 絵島別庭 海と森」1泊1プレーゴルフパック

お一人様38,200円(税込)より(6名様利用時・素泊まり) 最大定員8名様

◎サウナ・ジャグジー付スイートルーム「THE GOAT AWAJI」1泊1プレーゴルフパック

お一人様27,000円(税込)より(6名様利用時・素泊まり) 最大定員6名〜8名様

◎大阪湾を眺望する寛ぎの一棟貸切「ヴィラオーシャン釜口」1泊1プレーゴルフパック

お一人様20,600円(税込)より(6名様利用時・素泊まり) 最大定員8名様

◎サウナ・ジャグジー付の一棟貸切「THE BOXY AWAJI」1泊1プレーゴルフパック

お一人様28,100円(税込)より(6名様利用時・素泊まり) 最大定員8名様

※1泊2プレーゴルフパックや、ゴルフ場を選べるプランもあります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一棟貸切などの高級宿泊施設が期間限定で日帰り利用も!グッディリゾート「2つの新プラン」 appeared first on Dtimes.