【阪神カップ】ラストラン迎えるセリフォスは２枠３番、春のスプリント王者マッドクールは６枠１１番 枠順確定
◆第１９回阪神カップ・Ｇ２（１２月２１日、京都競馬場・芝１４００メートル）
出走馬１８頭の枠順が１２月２０日、確定した。
２０２２年の最優秀短距離馬で、今回でラストランを迎えるセリフォス（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は２枠３番、高松宮記念の覇者マッドクール（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は６枠１１番、スプリンターズＳ３着で、重賞５勝目を狙うナムラクレア（牝５歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１６番からスタートを切る。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ソーダズリング 牝４ ５６ 鮫島 克駿
（２）ダノンスコーピオン 牡５ ５８ 団野 大成
（３）セリフォス 牡５ ５８ ライアン・ムーア
（４）モズメイメイ 牝４ ５６ 浜中 俊
（５）トゥラヴェスーラ 牡９ ５８ 藤岡 佑介
（６）ウイングレイテスト 牡７ ５８ 松岡 正海
（７）アサカラキング 牡４ ５８ 斎藤 新
（８）マテンロウオリオン 牡５ ５８ 横山 典弘
（９）エイシンスポッター 牡５ ５８ 角田 大和
（１０）シャンパンカラー 牡４ ５８ 西村 淳也
（１１）マッドクール 牡５ ５８ 坂井 瑠星
（１２）ウインマーベル 牡５ ５８ 松山 弘平
（１３）ダノンマッキンリー 牡３ ５７ クリスチャン・デムーロ
（１４）オフトレイル 牡３ ５７ 武 豊
（１５）ママコチャ 牝５ ５６ 川田 将雅
（１６）ナムラクレア 牝５ ５６ クリストフ・ルメール
（１７）レッドモンレーヴ 牡５５８ 岩田 望来
（１８）エトヴプレ 牝３ ５５ ミルコ・デムーロ