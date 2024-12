セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 & you マスコットを紹介します!

セガプライズ ディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 & you マスコット

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約9×3×10cm

種類:全4種(ムファサ、タカ、キロス、ラフィキ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「シンバ」の父「ムファサ」が王となるまでの物語を描いた、 ディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』

2024年12月20日の劇場公開に合わせて、セガプライズに実写映画『ライオン・キング:ムファサ』グッズが続々ラインナップされています。

今回紹介するのは、「ムファサ」たちの姿をセガオリジナルデザインの“& you(アンドユー)”でかわいく表現したマスコットです☆

ムファサ

実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の主人公である「ムファサ」

貫禄あるたてがみや鋭い爪も印象的です。

タカ

のちにディズニーヴィランズ「スカー」となるライオン「タカ」

「ムファサ」よりも淡いカラーリングに仕上げられています。

キロス

「ムファサ」に恨みをもち、「ムファサ」と「タカ」を追いかける「キロス」

実写映画『ライオン・キング:ムファサ』での活躍に期待が高まる、手のひらサイズのマスコットです。

ラフィキ

謎めいたヒヒ「ラフィキ」の若かりし頃をデザインした& you(アンドユー)”マスコット。

特徴的な体の模様やお鼻もしっかり再現されています。

映画公開と共に楽しめる、手足が自由に動かせる「ムファサ」たちのマスコット。

セガプライズのディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』 & you マスコットは、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

