東京ディズニーランドⓇ、東京ディズニーシーⓇの知りたいことが1冊にまとめられたガイドブックの最新版が発売!

ファンタジースプリングスから新エンターテイメント情報まで、お役立ち情報がぎっしりと詰まっています。

東京ディズニーリゾートⓇが初めての人も、お久しぶりの人も、パークの予習にぴったりの1冊です。

講談社「東京ディズニーランドⓇ 東京ディズニーシーⓇ まるわかりガイドブック 2025」

発売日:2024年12月20日

価格:1,980円(税込)

販売店舗:全国書店・Amazonなど

2024年6月に東京ディズニーシーⓇの新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンし、東京ディズニーランドⓇでは2024年9月から新規キャッスルプロジェクションがスタート。

ますます注目を集める2つのパークの情報がまとめられたガイドブックの最新版が登場!

全アトラクションと、レストラン、ショップほか最新情報をオールラウンドにガイドしています。

東京ディズニーランドでは2024年9月から新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」がスタート。

シンデレラ城にディズニー作品が次々とプロジェクションマッピングで表現され、壮大な世界が広がります☆

東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」も大人気です。

ディズニー映画『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』の世界が広がるエリアの見どころや詳細を徹底ガイド!

巻頭別冊特別企画「東京ディズニーランド/東京ディズニーシーマップ&ファンタジースプリングスチェックガイド」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシー、両パークの見やすいMAPは初めての人も、お久しぶりの人も、パークの予習にぴったり◎

レストルームのある場所、パレードルート、さらにディズニー・プレミアアクセスや東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパス、エントリー受付の対象などもマークでわかりやすく表現されています。

そして、ファンタジースプリングスチェックガイドも付いています。

マップにチェックガイド、どちらも持って歩けばより楽しめそう。

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーごとにアトラクション、レストラン、ショップ、モデルコースプランを紹介

アトラクション、レストラン、ショップの情報も充実しています。

また、初めての人にもうれしいモデルコースプランの紹介も!

レストランのページでは、特に家族連れにおすすめのレストランをプライオリティ・シーティング対象店を中心にピックアップしています。

お土産選びに活躍!アイテム別グッズ大図鑑

おみやげにぴったりなぬいぐるみやお菓子をはじめ、パークで身につけたいカチューシャやパスケースなどをアイテム別に掲載しています。

パークに行く前にチェックしておけば、お買い物もスムーズにできそう☆

そのほか、パークで役立つ「東京ディズニーリゾート・アプリ」などの情報も盛りだくさん。

ディズニーホテル情報

ディズニーの夢と魔法にあふれた6つのディズニーホテルを紹介。

おすすめの客室や個性的なレストランの情報も!

宿泊をする際の参考になること間違いなしです。

見やすい両パークと「ファンタジースプリングス」のMAPや、パークチケットプレゼント企画も見逃せません。

講談社「東京ディズニーランドⓇ 東京ディズニーシーⓇ まるわかりガイドブック 2025」は、全国書店・Amazonなどにて2024年12月20日より発売されます☆

※講談社は東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®のオフィシャルスポンサーです。

