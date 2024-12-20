１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．９１ドル（－０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６０８．１ドル（－４５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０９．４セント（－１３１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６３．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．２１（－１．８０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．９１ドル（－０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６０８．１ドル（－４５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０９．４セント（－１３１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６３．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．２１（－１．８０）
出所：MINKABU PRESS