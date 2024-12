韓国の総合エンターテインメント企業である、カカオエンターテインメントの音楽プラットフォームMelonにおいて、今年最も多くの「いいね」を獲得した楽曲が、IU(アイユー)の「Love wins all」であることが分かった。また、G-DRAGONの新曲「POWER」は、最短で10万「いいね」達成の記録を打ち立てた。



【写真】「Love wins all」MVのビハインドカット

Melonは12日(集計期間:2024年1月1日から11月12日まで)、ユーザーとともに作り上げたビッグデータをもとに、今年の国内外のアーティストの成果をまとめた「年末決算 第1弾」を発表。IUの「Love wins all」が、19万6785件のいいねを獲得した。



また、7年ぶりに本格的な音楽活動をスタートさせたG-DRAGONの新曲「POWER」は、「いいね」10万件を最短で突破した曲となった。



今年、Melonの「TOP100チャート」の上位10位圏に、最も長くランクインした曲は、aespa(エスパ)の「Supernova」。この曲は、「MMA 2024(Melon Music Awards)」で3つの大賞を含む、7冠を獲得した。



Melonが、アーティストの名誉ある記録を記念する「Melonの殿堂」では、全46枚のアルバムが、発売から24時間以内に100万再生を達成した「ミリオンズアルバム」として登録された。これは、今年発売されたアルバムのうち、0.0058%に該当する。また、111人のアーティストが、累計10億再生を達成した「ビリオンズクラブ」に名を連ねた。



中でも、バーチャルアイドル・PLAVE(プレイブ)の2ndミニアルバム「ASTERUM:134-1」は、発売から4時間と10分で、再生回数100万回を突破し、今年の「最短記録」を樹立。同時に、発売から24時間で604万回という、今年「最多の再生回数」も記録した。



aespaは、今年だけで全3枚のミリオンズアルバムをリリースし、2024年に活動したアーティストで、唯一「ミリオンズアルバム3枚保有」の記録を達成。



Melonユーザーの好みが反映された「DJプレイリスト」で、最も多く再生された曲は、ソン・シギョンの「Every Moment Of You」。同曲は、ドラマ「星から来たあなた」(2013年)の主題歌であり、発売から10年以上が経った今も人気は健在で、Melonチャートの代表的なロングセラー曲として、定着している。



また、「DJプレイリスト」で多く聞かれたポップス1位は、韓国で人気のポップスターである、チャーリー・プースの「I Don’t Think That I Like Her」。BTSのジョングク、Stray Kids、BABYMONSTERなど、さまざまなK-POPアーティストとのコラボを通して、韓国と深いつながりを築いているアーティストだ。



(よろず~ニュース特約・moca)