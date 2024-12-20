ÏÓÎÏ¤ÇÂÑ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï±¿¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡ªÀõ°æÆ²´ô¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¡¼¥é¥¹Êü½Æ µÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥È¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×12·î19Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤À¤Ã¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥é¥¹ÌÜ¤ÎBEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ØËþ´Ó¤òÊü½Æ¤·¡¢2ÃåÌÜ¤Ë¤¤¤¿Àõ°æ¤¬µÕÅ¾¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõ°æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¡¼¥é¥¹Êü½Æ¤ÇÌÜ¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ë
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÎëÌÚÂç²ð¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ËÙ¡¢Àõ°æ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£Àõ°æ¤ÏÅì1¶É¡¢ÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤ÇÎëÌÚÂç²ð¤«¤é6400ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¡£Åì4¶É¤Ë¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò°ìÈ¯¤Ç¥Ä¥â¡£¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÎÏÓ¤ÇÎÏ¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦Î¢¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ÇÂç¤¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æî2¶É3ËÜ¾ì¡¢¼«ÃÄÂÎ¤Ç¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤ëËÙ¤¬Ëþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ë¤È¡¢É÷¸þ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£ËÙ¤Ë¤½¤Î¸å¤â²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢Æî3¶É2ËÜ¾ì¤Ë¤Ï¿ÆÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ìÀõ°æ¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æî4¶É¡¢¥é¥¹¿Æ¤ÎÀõ°æ¤Ï¤Þ¤ºÎëÌÚÂç²ð¤«¤é5800ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤ê¡¢ËÙ¤Ø¤ÎÄÉ·âÂÖÀª¤ò¸Ç¤á¤ë¡£Ï»¡¦¶åËüÂÔ¤Á¤ÎÊ¿ÏÂ¡¦¥É¥é2¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¡¼¥Á¤Î¼ê¤À¤¬¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤¬ÌòËþ¡¦Âç»°¸µ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë»Å³Ý¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¼«½Å¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¤Ë7600ÅÀº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿Àõ°æ¡¢1ËÜ¾ì¤Ï¥½¥¦¥º¤Îº®°ì¿§»Å³Ý¤±¡¢¥«¥ó3º÷¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£°ìÊý¡¢¤³¤³¤ÇÎëÌÚÂç²ð¤â¥Ô¥ó¥º¤Îº®°ì¿§¤ÇËþ´Ó¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àõ°æ¤¬¶ì¤·¤¤·Á¤ò¥¢¥¬¤êÀÚ¤Ã¤ÆÏ¢Áñ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÎëÌÚÂç²ð¤¬ÁÇÅÀ²óÉü¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡£ËëÀÚ¤ì¤Ï°Õ³°¤Ê·Á¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤ËÙ¤¬2Åû¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤¬¥í¥ó¡£¥À¥ÖÆî¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Ç8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤Î²£°ÜÆ°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Àõ°æ¤¬ËÙ¤òµÕÅ¾¡£¤³¤ì¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í4¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÀõ°æ¤ÏÌÜ¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡¢¤½¤Î¸å¤âÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç½Ö¤¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÇÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì»þ¤ÏËÙ¤Ë¥Þ¥¯¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£»î¹ç¸å¤ÎÀõ°æ¤ÏÆî4¶É¤Î¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç·è¤á¤¿5800ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶áÆ£´ÆÆÄ¤¬2Ãå¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£·ë²ÌÅª¤Ë²ÃÅÀ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¶É¤À¤±¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¥×¥é¥¹¤ØÉüµ¢¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°ÌÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤µ¤ó¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÀ¤¤ÏÓ¤ò¾å¤²¤¿Àõ°æ¡£Àä¹¥Ä´¤ÎÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤äÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀõ°æ¤Ï¤Þ¤¿½Å¤¿¤¤¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü800ÅÀ¡¿¡Ü60.8
2Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü100ÅÀ¡¿¡Ü20.1
3Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü9600ÅÀ¡¿¢¥20.4
4Ãå¡¡BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý500ÅÀ¡¿¢¥60.5
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë