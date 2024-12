故イ・ソンギュンさん主演『プロジェクト・サイレンス』の日本版予告・ポスターが解禁

故イ・ソンギュンさんも出演する『プロジェクト・サイレンス』より、日本版予告とポスターが解禁となった。

【写真】イ・ソンギュンさんの悲報から約20日…女優妻の写真公開

本作は、韓国映画の次代を担う才能キム・テゴン監督が、『新感染 ファイナル・エクスプレス』『パラサイト 半地下の家族』の制作陣、豪華キャストと手を組んで生み出した、でかつてない“ブリッジ・パニック・スリラー”。緻密な伏線と心理描写が絡み合うストーリー展開と、臨場感あふれる映像体験で、混沌の橋上に観客を放り込む。

今回解禁となった日本版予告では、悲劇の発端が明らかになる。

映像は、イ・ソンギュンさん演じる国家安保室の行政官ジョンウォンが、留学に旅立つ娘を空港へ送り届けようと車を走らせるシーンから始まる。霧で視界不良の中、猛スピードで抜き去っていく命知らずのスポーツカーに気を取られていると、瞬く間に多重事故に巻き込まれてしまう。タンクローリーも避け切れずに横転し、救助のヘリコプターさえ墜落。チュ・ジフン演じるレッカー車の運転手チョバクも頭を抱え、いつもの日常が一変してしまう。

「生存者116人 全員孤立」の文字通り、橋に取り残された人々は、通信障害により何が起こったのか把握することも救助を要請することもできない状況に置かれてしまう。まさに「脱出率0%」の最中、さらなる脅威が視界も遮られた濃霧の中から生存者に襲い来る。

なんと“それ”は国家機密計画「プロジェクト・サイレンス」と呼ばれる軍事実験体だった「戦わなければ皆殺し」の極限状態で、果たしてジョンウォンたちは愛するものを守り抜けるのか、物語の展開に期待が高まる映像となっている。

併せて解禁となったポスタービジュアルでは、ジョンウォンと娘のギョンミン(キム・スアン)、チョバクと愛犬のジュディ、そして「プロジェクト・サイレンス」のカギを握るヤン博士(キム・ヒウォン)をはじめ、橋の上に取り残された人々が写し出される。戸惑いと絶望の表情を浮かべる彼らの背後には、霧の中からこちらを狙い定めているかのような眼光が描かれ、絶望<橋>を渡り切れるのか目を引くビジュアルに仕上がっている。

さらに、 “最悪”の連鎖に巻き込まれるジョンウォンと娘ギョンミンの姿を捉えた場面写真も解禁となった。何かに怯えるような表情で身を寄せる2人だが、妻を亡くしたあと2人っきりの生活となり、意思疎通がうまくいかず良好的とは言えない関係だった。そんな2人が絶体絶命の状況下で、どのように手を取り合うのかも見どころだ。

映画『プロジェクト・サイレンス』は2025年2月28日(金)より、新宿バルト9ほか全国公開

© 2024 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED