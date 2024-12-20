¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×Î¢Â¦¤ò¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¡Ä¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤¬»×¤¤¤ò¹ðÇò¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢Æ±¶É¤¬¸Ø¤ëÂç·¿ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å£²£°£²£´¡ÁÂè£´£²²óÂç²ñ¡Á¡×¤¬£²£µÆü¸á¸å£¶»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ìó£´£°£°¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëµðÂç¥»¥Ã¥Èºî¤ê¤Ê¤É¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤·¤¿¡£´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¹¹ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤«¤é£±¤«·î¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë£´£°Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤Î¼Â¶·¤ò£¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¶·¤òÁ°¤ËÉ¬¤º¤ä¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÂè£±²óÂç²ñ¤«¤éºÇ¿·¤ÎÂç²ñ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤òÁ´Éô¸«ÊÖ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄ©Àï¼Ô¤ÎÎò»Ë¤ä»×¤¤¤Ê¤É¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤òµ¤·¤¿¼èºà¥Î¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£