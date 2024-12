グラビアアイドル、コスプレイヤー、タレントなど幅広く活躍する、えなこが、「ヤングアニマルWeb」に登場。クリスマス・ムードたっぷりのグラビアを披露している。 レッド&ホワイトのクリスマスカラーの衣装にキュートな表情、えなこと過ごすクリスマスを楽しめる。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/4a8f6a5d813e7/ 撮影/フジシロタカノリ

