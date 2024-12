90年代最強の歌姫ランキング！宇多田ヒカル、安室奈美恵を抑えて1位に選ばれたのは…

CDをデジタルで録音できるMDの登場や、カラオケブームの到来により、音楽を楽しむ人が増加した1990年代。数々のヒット曲が音楽チャートを賑わせ、ミリオンセラーを記録したアーティストも数多く誕生しましたよね。そこで今回は、1990年代最強の歌姫は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位 宇多田ヒカル2位 安室奈美恵1位 ???

3位は「宇多田ヒカル」!

1998年にシングル曲『Automatic/time will tell』でデビューした宇多田ヒカル。同曲でダブルミリオンセールスを記録し、15歳にして一躍トップアーティストの仲間入りを果たしました。翌1999年にファーストアルバム『First Love』をリリースし、出荷ベースで日本国内860万枚、海外含めて991万枚を売り上げ、日本記録を樹立しています。2022年に発売した8枚目のオリジナルアルバム『BADモード』は、海外音楽メディア「Pitchfork」で年間ベストアルバム入りを果たすなど、国内外問わず高く評価されました。ちなみにファンの間では、2002年発表曲『SAKURAドロップス』などの人気が高いようです。

2位は「安室奈美恵」!

1992年にダンス&ボーカルグループ「スーパーモンキーズ」のメンバーとして歌手デビューした安室奈美恵。同グループは同年に初のメジャーシングル曲『恋のキュート・ビート』をリリースしました。その後、ソロ歌手となった安室は、1995年に「安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S」名義でリリースした『TRY ME〜私を信じて〜』が73万枚を超えるヒットを記録。同年には単独名義の『Chase the Chance』が約136万枚を超えるセールスを記録しました。1997年にはドラマ『バージンロード』(フジテレビ系)の主題歌に起用された『CAN YOU CELEBRATE?』をリリース。約230万枚を売り上げています。

1位は「ZARD」!

シンガー・ソングライターの坂井泉を中心に結成された「ZARD」は、1991年にシングル曲『Good-bye My Loneliness』でデビューしました。1994年にリリースした『負けないで』は、ドラマ『白鳥麗子でございます!』(フジテレビ系)のエンディング曲にも起用され、ミリオンセールスを記録。同曲は、1994年に開催された『選抜高校野球』の行進曲にも抜てきされました。そんなZARDは、シングル総売上が約1773万枚、アルバム総売上は約1990万枚を誇り、さらにオリコンのアルバム連続ミリオン獲得数は歴代1位の9作連続となっています(いずれも2024年時点)。多くのヒット曲を持つZARDが1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位〜38位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたが1990年代最強だと思う歌姫は、何位にランク・インしていましたか?(芸能ライター:田辺ユウキ)調査方法:gooランキング編集部にてテーマと設問を設定し、gooランキングの投票サービスにてアンケートを行いその結果を集計したものです。投票数合計:410票調査期間:2024年11月02日〜2024年11月16日