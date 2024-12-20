【日本】
消費者物価指数（11月）08:30　
予想　2.8%　前回　2.3%（前年比)
予想　2.6%　前回　2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00
予想　3.1%　前回　3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)
予想　3.6%　前回　3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【英国】
小売売上高（11月）16:00
予想　0.4%　前回　-0.7%（前月比)　
予想　1.0%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.5%　前回　-0.9%（除自動車燃料・前月比)
予想　0.9%　前回　2.0%（除自動車燃料・前年比)

公共部門ネット負債（11月）16:00　
予想　132.0億ポンド　前回　174.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（11月）16:00　
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.1%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（12月）21日00:00
予想　N/A　前回　-13.7（ユーロ圏消費者信頼感)

【香港】
経常収支（2024年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　1003.2億香港ドル（1010.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　-626.7億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（CPI）（11月）17:30
予想　1.5%　前回　1.4%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（10月）22:30
予想　0.6%　前回　0.4%（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.9%（コア・前月比)

【米国】
個人所得・支出（11月）22:30
予想　0.5%　前回　0.6%（個人所得・前月比)　
予想　0.6%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（11月）22:30
予想　0.2%　前回　0.2%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.5%　前回　2.3%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（12月）21日00:00
予想　74.0　前回　74.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります