【日本】

消費者物価指数（11月）08:30

予想 2.8% 前回 2.3%（前年比)

予想 2.6% 前回 2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00

予想 3.1% 前回 3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.6% 前回 3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【英国】

小売売上高（11月）16:00

予想 0.4% 前回 -0.7%（前月比)

予想 1.0% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.5% 前回 -0.9%（除自動車燃料・前月比)

予想 0.9% 前回 2.0%（除自動車燃料・前年比)



公共部門ネット負債（11月）16:00

予想 132.0億ポンド 前回 174.0億ポンド（公共部門ネット負債)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（11月）16:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（12月）21日00:00

予想 N/A 前回 -13.7（ユーロ圏消費者信頼感)



【香港】

経常収支（2024年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 1003.2億香港ドル（1010.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)

予想 N/A 前回 -626.7億香港ドル（国際収支－総額)



消費者物価指数（CPI）（11月）17:30

予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)



【カナダ】

小売売上高（10月）22:30

予想 0.6% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.9%（コア・前月比)



【米国】

個人所得・支出（11月）22:30

予想 0.5% 前回 0.6%（個人所得・前月比)

予想 0.6% 前回 0.4%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（11月）22:30

予想 0.2% 前回 0.2%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.3%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.9% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（12月）21日00:00

予想 74.0 前回 74.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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