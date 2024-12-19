「Carhartt WIP Store Harajuku」がリニューアルオープン 店舗限定アイテムも
「カーハート WIP（Carhartt WIP）」の直営店「Carhartt WIP Store Harajuku」が、12月20日にリニューアルオープンする。
◾️Carhartt WIP Store Harajuku
◾️Reception Party
同店では、オープンを記念して限定アイテムを発売。フロントとバックにグラフィックをあしらったアクティブジャケット（5万5000円）や、漢字で「裏原宿」という単語をプリントしたフーディ（2万5300円）、Tシャツ（2色、各1万1000円）をラインナップする。
また、オープン当日は店内でオープニングパーティーを開催。DJ MUROやMAGARAといったアーティストがパフォーマンスを披露する。
◾️Carhartt WIP Store Harajuku
リニューアルオープン日：2024年12月20日（金）
所在地：東京渋谷区神宮前4-28-25
営業時間：11:00〜20:00
◾️Reception Party
開催日：2024年12月20日（金）
会場：Carhartt WIP Store Harajuku
所在地：東京渋谷区神宮前4-28-25
開催時間：18:00〜21:00
出演アーティスト：DJ KENTA、DJ MAGARA、COJIE from Scorcher HI FI、DJ MURO