　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40436.98円　　ボリンジャーバンド3σ
39920.25円　　ボリンジャーバンド2σ
39403.53円　　ボリンジャーバンド1σ
39232.00円　　5日移動平均
39185.00円　　一目均衡表・転換線
39020.00円　　20日夜間取引終値
39007.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38886.80円　　25日移動平均
38813.58円　　19日日経平均株価現物終値
38671.90円　　200日移動平均
38482.53円　　75日移動平均
38370.07円　　ボリンジャーバンド-1σ
37853.35円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37336.62円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース