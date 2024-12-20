日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40436.98円 ボリンジャーバンド3σ
39920.25円 ボリンジャーバンド2σ
39403.53円 ボリンジャーバンド1σ
39232.00円 5日移動平均
39185.00円 一目均衡表・転換線
39020.00円 20日夜間取引終値
39007.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38886.80円 25日移動平均
38813.58円 19日日経平均株価現物終値
38671.90円 200日移動平均
38482.53円 75日移動平均
38370.07円 ボリンジャーバンド-1σ
37853.35円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37336.62円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40436.98円 ボリンジャーバンド3σ
39920.25円 ボリンジャーバンド2σ
39403.53円 ボリンジャーバンド1σ
39232.00円 5日移動平均
39185.00円 一目均衡表・転換線
39020.00円 20日夜間取引終値
39007.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38886.80円 25日移動平均
38813.58円 19日日経平均株価現物終値
38671.90円 200日移動平均
38482.53円 75日移動平均
38370.07円 ボリンジャーバンド-1σ
37853.35円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37336.62円 ボリンジャーバンド3σ
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