〈食通のふるさと納税〉アートディレクター秋山具義がリピートする、濃厚でおいしい「完熟トマトケチャップ」

秋山具義さんに「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

〈食通のふるさと納税〉

すっかり定着した「ふるさと納税」ですが、気がつけば毎年同じ物を選んでいてマンネリ、という方も多いのでは? そこで、グルメなあの人に「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

最愛のリピートはこれ!

北海道 沼田町「契約農家が露地栽培した完熟トマトケチャップ」

秋山さんが選んだのは、契約農家が露地栽培した加工用トマトを使用した保存料無添加のトマトケチャップです。スパイスやたまねぎなどを加えて3時間じっくり煮込んだ自慢の味! 完熟トマトを厳選しているため健康にうれしいリコピンが豊富です。

トマトのうまみが濃縮されたケチャップは、オムライスやフライドポテトなどにたっぷりとかけたり、パスタソースにしたり、さまざまな料理に重宝します。

契約農家が露地栽培した完熟トマトケチャップ

秋山さん

濃厚なトマトの味をしっかり感じて、トマトケチャップの概念が変わるほどのおいしさです。スパイスや玉ねぎを加えて3時間煮込んでいるそうなのでうまみが素晴らしく、酸味の強いケチャップが苦手な人でもおいしく食べられると思います。保存料無添加というところも安心して食べられます。

おすすめの食べ方

オムライスにかけて

たっぷりかけるのがおすすめ

秋山具義さん

オムライスにかけても良いし、ナポリタンなどのパスタにしても最高です。

■寄付先

北海道 沼田町

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

さとふる

etc.

その他のおすすめ商品

東京都 世田谷区「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI 焼菓子 詰合せ」

シェフパティシエール岩柳麻子氏が自身の名前を冠した「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」で人気のある華やかなトッピングの焼き菓子「シュマン」や、オリジナルクーベルチュールを使用したタブレットショコラなど、定番焼き菓子の詰め合わせです。素材から厳選し、組み合わせや焼き方、全体の形や色合い、香りまですべてを丁寧に考え尽くした味わいばかり。ティータイムにもぴったりの軽やかな焼き菓子は性別や年齢を問わず幅広い層に喜ばれています。

「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」焼菓子詰合せ

見た目も素敵

秋山さん

パッケージのデザインがシンプルで美しく、蓋を開けるとまず良い香りを感じて、きれいに並んでいる焼き菓子を見るだけでウットリします。ケーク(バターケーキ)やフィナンシェやサブレやブラウニーなど数種類の焼き菓子が楽しめます。

おすすめの食べ方

飲み物と一緒にスイーツタイム

秋山具義さん

コーヒーや紅茶と食べるのが最高です。

■寄付先

東京都 世田谷区

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

さとふる

etc.

三重県 桑名市「歌行燈 蛤うどんすき宴」

年末年始の来客にも一役買ってくれそうな、三重県・桑名市の「蛤うどんすき」。桑名市で育てた蛤と手のべうどん、厳選された宗田節よりじっくり煮出した「だし汁」は、まさに老舗「歌行燈」の味そのものです。自慢の蛤はもちろんのこと、明治10年の創業以来、伝承されている添加物を一切使用しない老舗「歌行燈」の自家製だしは、他ではまねのできないうまみとコク。麺にもこだわっており、使用しているのは細身でも腰が強く煮くずれしない「鍋もののための麺」です。比類ない、まろやかな舌触りを堪能できます。

蛤うどんすき

秋山具義さん

以前、三重県の桑名で蛤鍋を食べて、そのおいしさに感動したのですが、家でその感動を味わえるのがうれしいです。

大きな蛤

秋山具義さん

大きな蛤が10個入っていて、身がプリプリで本当においしい。有頭海老やつくねやいかボールや餅巾着、そしてたっぷりの野菜で満足感あります。

おすすめの食べ方

蛤の風味が広がる鍋

プリプリの身

秋山具義さん

宗田節からじっくり煮出したというだし汁が最高で、手のべうどんとの相性もバツグンです。

■寄付先

三重県 桑名市

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

etc.

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

撮影:溝口智彦

