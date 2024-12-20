F1³ÑÅÄÍµµ£¤¬À¤³¦ÅªÂçÊª¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´¶·ã¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ì¥É¥¥É¥¡Ö´üÂÔÃÍ¤ò·Ú¡¹¤È¡Ä¡×
¡ÖDAZN¡×¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹F1¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRB¡Ë¤¬¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÀ¤³¦ÅªÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤Ì¶½Ê³¤ò¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Õ³°¤Ê´õË¾¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î±Ñ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤À¡£³ÑÅÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÂç¶½Ê³¡£Ç°´ê¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡DAZN Japan¤¬¸ø¼°X¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡ÖWednesday F1 Time #39¡×¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´û¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿´üÂÔÃÍ¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿´¤Î¹¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¾Î»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤È45Ê¬°Ê¾åÏÃ¤·¤¿¤è¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é»þ´Ö¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ÎÅ¨Ìò¤À¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£°Õ³°¤Ê´õË¾¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÀï¤¤¤ËÇÔ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÈà¤µ¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡È°ú¤Î©¤ÆÌò¡É¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»×¤ï¤º¡ÖOH MY GOD¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë