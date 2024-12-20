ÅÏÊÕ¹±Íº»á»àµî¡¡Ê¿À®¤Î»þÂåºÌ¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¸ìÏ¿¡×¡¡00Ç¯ÂçµÕÅ¾V¡ÖÄ¹Åè¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¤ÊÃË¤À¤Ê¡×
¡¡¡þÅÏÊÕ¹±Íº»á»àµî
¡¡¡Ú¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¸ìÏ¿¡Û
¡¡¢§96Ç¯4·î5Æü¡Ê³«ËëÀï¤Ë²÷¾¡¤â3»°¿¶¤ò´Þ¤à5¥¿¥³¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Þ¥ó¥È¤ò¹óÉ¾¡ËÁ´°÷ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤À¤±¥È¥ó¥Þ¤¬¤¤¤ë¡£¡È¥¯¥¹¥ê¡É¤È¡È¥Þ¥ó¥È¡É¤À¤±¤ÏµÕ¤µ¤ËÆÉ¤ó¤À¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§97Ç¯9·î30Æü¡ÊFA¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿·¬ÅÄ¤Ë¡Ë²¶¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë17²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤À¡£17²¯±ß¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤í¡£
¡¡¢§98Ç¯1·î6Æü¡ÊÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ë¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤«¤é¤ß¤ì¤ÐÌÕÄ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§00Ç¯9·î24Æü¡Ê9²ó¤ËÂçµÕÅ¾¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¹æµã¡Ë°ìÀ¸¤Ë1ÅÙ¤«2ÅÙ¤À¤è¡¢ÃË¤¬µã¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡£9²óÎ¢¤ÎµÕÅ¾¡Ä¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡£º£Æü¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¤ÊÃË¤À¤Ê¡£
¡¡¢§Æ±11·î2Æü¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤ÇÂåÍý¿Í¸ò¾Ä¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤¬¡Ëµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÂåÍý¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡©5¡¢6000Ëü±ß¤â¤¦¤«¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤À¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï2¡¢3000Ëü±ß¡ÊÇ¯Êð¤ò¡Ë²¼¤²¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤é¼«Í³·ÀÌó¡£µð¿Í¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¢§01Ç¯9·î28Æü¡ÊÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤È¯É½¤Ë¡ËÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ï±ÑÍº¤Ç¤¢¤ê¿ÀÍÍ¤À¡£»ä¤Ï¡È°úÂà¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§02Ç¯1·î18Æü¡Ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸òÎ®Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¥Ñ¤À¤±¤Ç·è¤á¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£²¶¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈµÏ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§Æ±11·î1Æü¡Ê¾¾°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ë¾¾°æ·¯¤Îµð¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Èà¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£µð¿Íº²¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡£
¡¡¢§Æ±11·î22Æü¡ÊÃæÂ¼µª¤Îºå¿À¤È¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¥Ú¥¿¡Ê¥¸¡¼¥Ë¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤Ç´ê¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£µð¿Í¤Ë¤Ïµð¿Í¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢§03Ç¯9·î26Æü¡Ê¸¶´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¡¢ËÙÆâ¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Ë¼Ç¤¤È¤«²òÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¡£
¡¡¢§04Ç¯3·î5Æü¡Ê4Æü¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡Ë¼£¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¼£¤ë¡£º¸Ç¾¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¸ìÃæ¿õ¤¬Â¿¾¯¤ä¤é¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È°¤¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¼£¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£
¡¡¢§Æ±6·î30Æü¡Ê¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤¬¶áÅ´Çã¼ý¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡Ëº£ÅÙ¤Ï¥µ¥é¶â¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Æþ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¡£¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
¡¡¢§Æ±8·î13Æü¡Ê¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤Ç·×200Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤¹ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¥ª¡¼¥Ê¡¼¼Ç¤È¯É½¡ËÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥×¥íÌîµå¤ò¤É¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤ò¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë½ÅÂç¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢µå³¦¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¯¡¢µåÃÄ´´Éô¤ò¸·¤·¤¯½èÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Æ±8·î27Æü¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¼Ç¤¸å½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡Ë7·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¶¤Ï2¥ê¡¼¥°À©¤ò³ÆÊýÌÌ¤ËÀâ¤¤¤Æ¡¢µå³¦¤Î¼óÇ¾²¿¿Í¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸òÎ®»î¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤2¥ê¡¼¥°À©¤À¡£5ÂÐ5¤Î2¥ê¡¼¥°¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤ë¤È³Î¸Ç¤È¤·¤¿¹Í¤¨¤Ç¡¢7·î¤´¤í¤«¤é³ÆÊýÌÌ¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§11Ç¯11·î4Æü¡ÊÀ¶Éð±ÑÍøµåÃÄÂåÉ½¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤Ë¡Ë²¿¤ÎÊó¹ð¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£²¶¤ËÊó¹ð¤Ê¤·¤Ë¾¡¼ê¤Ë¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ò¤¤¤¸¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤Í¡£²¶¤ÏÃÎ¤é¤ó¡£
¡¡¢§12Ç¯3·î19Æü¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¡Öµð¿Í¡¢6Áª¼ê¤Ë¹â³Û·ÀÌó¶â¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç1ÌÌ¤Ê¤É¤ÇÊóÆ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ËÆâÉôÊ¸½ñ¤ÏÈëÌ©Ê¸½ñ¡£¤³¤ì¤ÏÀàÅð¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÅ¥ËÀ¤À¤Ê¡£¡ÊÀ¶Éð»á¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÂ¾¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¡£Á´ÉôÄ´¤Ù¤¿¤è¡£
¡¡¢§Æ±8·î26Æü¡Ê¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¾¾°æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ë¡Ê¾¾°æ¤Ï¡ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸Â³¦¤Ë¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡ËÆ¬¤Î¤¤¤¤ÃË¡£Èà¤Û¤É¤Î¿ÍÊª¤ÏÌîµå³¦¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§13Ç¯1·î7Æü¡Ê12Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ëº£¡¢¸¶·¯¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¾¾°æ·¯¤ÏºÇÅ¬¤À¤è¤Í¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡£¾¾°æ·¯¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²ñ¤¦¤«¤é¡£²ñ¤Ã¤ÆÍê¤à¡£
¡¡¢§Æ±3·î22Æü¡Êµð¿Í¤Î·ãÎå²ñ¤Ç¡ËÂ¤Î»Ø¡Ê¤Î¹ü¡Ë¤ò2ËÜÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÄ²¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò2¤Ä¼è¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤ÎÏ·¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤ß¤ó¤ÊÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤¦¥±¥¬¤Ï¤»¤º¡¢¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§16Ç¯7·î7Æü¡Ê¼ó°Ì¡¦¹Åç¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡ËÍ³¿¡Ê¹â¶¶´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤À¤è¡£Êä¶¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£º£¤Î¿ØÍÆ¤Ç¾¡¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤è¡£ÌµÉ½¾ð¤À¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢´¶ÀË¤«¤À¡£Ä¹Åè¤â²¦¤â¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¡Ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À»þ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£