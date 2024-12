Snow Manが、20日発表の『第57回 オリコン年間ランキング2024』を席巻。「作品別売上数部門」の「シングルランキング」「アルバムランキング」「合算アルバムランキング」に加え、「DVDランキング」「Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」「ミュージックDVD・BDランキング」の映像主要3部門でも年間1位を獲得。「年間ランキング 2024 作品別売上部門」で6冠を達成した。オリコン年間ランキングにおいて、作品別売上数部門6冠は史上最多、令和初の記録(※1)となった。

メンバーの岩本照は、今回の記録について「日頃支えてくださっている皆様のお陰で受賞させていただき、光栄です。おめでとう。ありがとう。とみんなで言いあいたいです」とコメント。「感謝の気持ちと挑戦心を忘れずに、これからも皆で沢山の初を取りに行きたいと思っています」と思いを明かした。Snow Manは、「作品別売上数部門」の「シングルランキング」で、「LOVE TRIGGER / We'll go together」が期間内売上126.3万枚を記録。2021年度の「Grandeur」以来3年ぶり、自身通算2度目の年間シングル1位となった。また同ランキングの2位には「BREAKOUT / 君は僕のもの」が期間内売上113.3万枚でランクインしており、Snow Manが1位、2位を独占。年間シングルランキング1位、2位独占は、2021年度に自身が記録して以来(※2)3年ぶりで、自身通算2度目の達成となった。なお、期間内売上100万枚超えでの1位、2位独占は、2019年度のAKB48以来5年ぶりで、男性アーティストでは史上初の記録。今年度の期間内売上100万枚超え作品は、このSnow Manの2作品のみとなっている。「LOVE TRIGGER / We'll go together」は、2024/2/26付「オリコン週間シングルランキング」で、今年度最高(※3)かつ自己最高となる初週売上119.3万枚で初登場1位を獲得し、自身初の初週ミリオンを達成(※4)した。その後7月に発売された「BREAKOUT / 君は僕のもの」も、初週売上106.7万枚で1位を獲得。2作連続、通算2作目の初週ミリオン達成となり、男性アーティスト史上初の「シングル2作品での初週ミリオン突破」を記録した。「アルバムランキング」では、4thアルバム『RAYS』が、期間内売上116.2万枚で1位を獲得。Snow Manは同ランキングにおいて2022年に『Snow Labo. S2』が1位を獲得しており、これで自身通算2度目の1位。また、唯一の期間内売上100万枚超え達成となった。本作は、2024/11/11付「週間アルバムランキング」において、自己最高かつ今年度最高の初週売上108.1万枚で初登場1位に。アルバム作品では『i DO ME』に続く2作連続での初週ミリオンを達成し、これは2003/1/20付でのCHEMISTRY『Second to None』以来21年10ヵ月ぶり、令和初、男性アーティストでは史上6組目の記録となった。本作は「合算アルバムランキング」でも、期間内ポイント116.2万PT(1,162,227PT)を記録して自身通算2度目の1位を獲得。こちらも、唯一の期間内100万ポイント超えとなった。CDアルバムの売上枚数、デジタルダウンロード数、ストリーミング再生数をポイント換算で合算集計している「合算アルバムランキング」において、『RAYS』はCD売上枚数のポイントのみで1位に。CD売上枚数のポイントのみで1位を獲得するのは、2019年度の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』、2022年度のSnow Man『Snow Labo. S2』、2023年度のKing & Prince『Mr.5』に続き、史上4作目。また、Snow Manは映像主要3部門でも3冠を達成。2023年12月発売の音楽映像作品『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』が、DVD期間内売上32.1万枚(320,642枚)、BD期間内売上52.4万枚(523,600枚)、DVDとBDの合計売上84.4万枚(844,242枚)となり、「DVDランキング」、「BDランキング」、「ミュージックDVD・BDランキング」で同時1位となった。これで、Snow Manは「年間ランキング2024 作品別売上数部門」6冠を達成した。(※1)令和は「2019/5/13付」よりスタート。年間ランキングでは2019年12月発表の2019年度より令和。(※2)2021年度の「オリコン年間シングルランキング」で、Snow Manは1位「Grandeur」、2位「HELLO HELLO」で1位、2位独占を達成。(※3)今年度は、「2023/12/25付」よりスタート(※4)2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain/D.D.」は別名義作品【集計期間】2023/12/25付〜2024/12/16付 [実質集計期間:2023年12月11日(月)〜2024年12月8日(日)]