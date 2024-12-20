¾¾ºäÅíÍû¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¾ïÈ×µ®»Ò¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¡ÖÂç¿Í¤Î¼å¤µ¡¢³ëÆ£¡¢¼»ÅÊ¡¢¼¹Ç°¡×
¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¼ç±é¤Î1·î´üTBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡ËµÚÀî¸÷Çî¡Ê55¡Ë¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê52¡Ë¤é¡¢Â¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø8¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¾¾ºä±é¤¸¤ëÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¡¢¸æ¾å¹§¡Ê¤ß¤«¤ß¤¿¤«¤·¡Ë¤¬»äÎ©¹»¤Ø½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÈ²¬¤Ï¡¢¸æ¾å¤¬Ã´Ç¤¤òÌ³¤á¤ëÎÙÆÁ³Ø±¡3Ç¯2ÁÈ¤ÎÉûÃ´Ç¤¡¢À§»ÞÊ¸¹á¤ò±é¤¸¤ë¡£Ç®¿´¤ÇÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¹ñ¸ì¶µ»Õ¤À¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤«¤é¸æ¾å¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢ÎÙÆÁ³Ø±¡3Ç¯¤Î³ØÇ¯¼çÇ¤¡¢¹ÂÃ¼´°¤ÏÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ê47¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£ÍÜ¸î¶µÍ¡¤Î°ì¿§¿¿Í³ÈþÌò¤Ï¡¢²áµîºî¤Ç¾¾ºä¤ÈÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê40¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Ý¯°æ³¤²»¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖVIVANT¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2ºîÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¡£¸æ¾å¤ÎÊ¸²Ê¾Ê¤Î¸åÇÚ¡¢ÄÅ¿áÈ»¿ÍÌò¤Ç¡¢Æ¯¤¯¼ã¼Ô¤Î³ëÆ£¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¸æ¾å¤ÎÎÙÆÁ³Ø±¡ÉëÇ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¾å»Ê¤Ç¡¢Ê¸²Ê¾Ê½éÅùÃæÅù¶µ°é¶É¶ÉÄ¹¤ÎÄÍÅÄ¹¬Â¼Ìò¤ÏµÚÀî¡£¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿µÚÀî¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎÙÆÁ³Ø±¡¤ÎÍý»öÄ¹¡¢¸ÅÂå¿¿½¨Ìò¤ÏËÌÂ¼°ìµ±¡Ê55¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÎÙÆÁ³Ø±¡¤ò¿·Àß¤·¡¢°ìÂå¤ÇÅìÂçÆþ³Ø¼Ô¿ô¸©ÆâNO¡¦1¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¡£À¤´Ö¤Ç¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê³Ø¹»·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¿À½Ðµ´Ë×¤ÊÃË¡¢Ãæ²¬ÁÔÇÏÌò¤òÎÓÂÙÊ¸¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ºãÅçÍª»ÒÌò¤ò¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê52¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¾ïÈ×¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤Ï¼ç±é¤·¤¿¡Ö¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡×°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¡×¤È¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Î¸¢ÎÏ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö3Ç¯2ÁÈ¡×¤ÎÀ¸ÅÌ29¿Í¤Ë¤Ï¡¢±üÊ¿Âç·ó¡Ê21¡Ë¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê22¡Ë·¦ÄÍ°¦Î®¡Ê21¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÓÅÄÏÂ¹§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢29¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤â¸æ¾åÀèÀ¸¤Î¡Ø¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òµ±¤«¤»¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤ä³ëÆ£¡¢¼»ÅÊ¡¢¼¹Ç°¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Ë¡¢¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£