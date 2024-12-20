宇多田ヒカル、「Electricity」MVが新宿ピカデリーで期間限定上映決定
宇多田ヒカルの最新曲「Electricity」のミュージックビデオが、新宿ピカデリーにて期間限定で上映されることが決定した。
デビュー26周年を迎えた12月9日にYouTube上で公開となった本作は、公開直後急上昇ランクにも入り、盛り上がりをみせていた。そんな中、新宿ピカデリーにてミュージックビデオの上映が決定した。期間は、2024年12月20日から放映となり、入場開始から上映開始までの幕間10分〜15分の間に上映となる。
＜HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema＞は、2025年1月8日より東京・新宿ピカデリー、1月15日より北海道・イオンシネマ小樽、1月18日より宮城・MOVIX仙台、1月25日より福岡・イオンシネマ福岡にて開催する予定だ。
加えて、「Electricity」のミュージックビデオが各配信サイト・ストリーミングサービスでも1月22日に配信開始が決定した。
「Electricity」ミュージックビデオ上映
展開期間：2024年12月20日（金）〜2025年1月16日（木）
※特別興行（舞台挨拶／試写会・特別上映イベント／音楽ライブ・スポーツ中継など） 等、一部の回にて上映がない場合がございます。
※本件について、劇場へのお問い合わせはご遠慮ください。
リリース情報
12月11日（水）発売
予約リンク：https://erj.lnk.to/uDIMHZ
［完全生産限定盤（2BD＋2CD）］
ESXL-330〜334 19,800円（税込）
［通常盤（BD）］
ESXL-335 7,150円（税込）
［収録内容］
＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞
01. time will tell
02. Letters
03. Wait & See 〜リスク〜
04. In My Room
05. 光
06. For You
07. DISTANCE
08. traveling
09. First Love
10. Beautiful World
11. COLORS
12. ぼくはくま
13. Keep Tryin’
14. Kiss & Cry
15. 誰かの願いが叶うころ
16. BADモード
17. あなた
18. 花束を君に
19. 何色でもない花
20. One Last Kiss
21. 君に夢中
22. Electricity
23. Stay Gold
24. Automatic
HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 ツアードキュメント映像
THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024 ※完全生産限定盤のみ
「Automatic」から「何色でもない花」まで全MV40曲映像 (M1~23, M25はフルHDリマスター版)
01. Automatic
02. Movin' on without you
03. First Love
04. Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]
05. Wait & See 〜リスク〜
06. For You
07. For You (Unreleased Version）
08. タイム・リミット
09. タイム・リミット (Unreleased Version）
10. Can You Keep A Secret?
11. FINAL DISTANCE
12. traveling
13. 光
14. SAKURAドロップス
15. Deep River
16. COLORS
17. 誰かの願いが叶うころ
18. Be My Last
19. Passion
20. Keep Tryin’
21. Flavor Of Life -Ballad Version-
22. HEART STATION
23. Prisoner Of Love
24. Goodbye Happiness
25. 桜流し
26. 真夏の通り雨
27. 花束を君に
28. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎
29. 忘却 featuring KOHH
30. Forevermore
31. あなた
32. 初恋
33. Time
34. One Last Kiss
35. PINK BLOOD
36. 君に夢中
37. BADモード
38. Gold 〜また逢う日まで〜
39. 何色でもない花
40. Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り− (Sci-Fi Edit)
ライブ音源CD2枚組 ※完全盤のみ
＜HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema＞
•Luv Live（1999）
•BOHEMIAN SUMMER 2000（2000）
•UNPLUGGED（2001）
•In Budokan 2004 ヒカルの5 (2004)
•UTADA UNITED 2006 (2006)
•WILD LIFE (2010)
•Laughter in the Dark Tour 2018(2018)
•Live Sessions from Air Studios (2022)
•HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 (2024)
関連リンク
◆＜HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema＞特設サイト