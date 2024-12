宇多田ヒカルの最新曲「Electricity」のミュージックビデオが、新宿ピカデリーにて期間限定で上映されることが決定した。デビュー26周年を迎えた12月9日にYouTube上で公開となった本作は、公開直後急上昇ランクにも入り、盛り上がりをみせていた。そんな中、新宿ピカデリーにてミュージックビデオの上映が決定した。期間は、2024年12月20日から放映となり、入場開始から上映開始までの幕間10分〜15分の間に上映となる。

また、<HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema>も、大阪会場、愛知会場まで大盛況で終了したとのこと。その会場の様子を垣間見ることができる、大阪会場でのビハインドザシーンがYouTube上で公開となった。

リリース情報



映像商品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』12月11日(水)発売予約リンク:https://erj.lnk.to/uDIMHZ[完全生産限定盤(2BD+2CD)]ESXL-330〜334 19,800円(税込)[通常盤(BD)]ESXL-335 7,150円(税込)[収録内容]<HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024>01. time will tell02. Letters03. Wait & See 〜リスク〜04. In My Room05. 光06. For You07. DISTANCE08. traveling09. First Love10. Beautiful World11. COLORS12. ぼくはくま13. Keep Tryin’14. Kiss & Cry15. 誰かの願いが叶うころ16. BADモード17. あなた18. 花束を君に19. 何色でもない花20. One Last Kiss21. 君に夢中22. Electricity23. Stay Gold24. AutomaticHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 ツアードキュメント映像THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024 ※完全生産限定盤のみ「Automatic」から「何色でもない花」まで全MV40曲映像 (M1~23, M25はフルHDリマスター版)01. Automatic02. Movin' on without you03. First Love04. Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]05. Wait & See 〜リスク〜06. For You07. For You (Unreleased Version)08. タイム・リミット09. タイム・リミット (Unreleased Version)10. Can You Keep A Secret?11. FINAL DISTANCE12. traveling13. 光14. SAKURAドロップス15. Deep River16. COLORS17. 誰かの願いが叶うころ18. Be My Last19. Passion20. Keep Tryin’21. Flavor Of Life -Ballad Version-22. HEART STATION23. Prisoner Of Love24. Goodbye Happiness25. 桜流し26. 真夏の通り雨27. 花束を君に28. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎29. 忘却 featuring KOHH30. Forevermore31. あなた32. 初恋33. Time34. One Last Kiss35. PINK BLOOD36. 君に夢中37. BADモード38. Gold 〜また逢う日まで〜39. 何色でもない花40. Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り− (Sci-Fi Edit)ライブ音源CD2枚組 ※完全盤のみ