【月刊ヤングマガジン 2025年1号】12月20日 発売価格:600円

本日12月20日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年1号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、2024年グラビア史にその名を刻んだ超新星、“いなちゃん”こと榎原依那さん。また巻末グラビアには、「ミスマガジン2019 グランプリ」の豊田ルナさんが登場する。

【榎原依那さん】【豊田ルナさん】

