【「ごめんねオカルト遊ばせて?」2巻】12月20日 発売価格:792円

コアミックスは、マンガ「ごめんねオカルト遊ばせて?」の2巻を12月20日に発売する。価格は792円。

本作は朔本美津妃氏が手掛けるオカルティックコメディ。「オカルト研究サークル」に所属する女子大生たちが、遊び半分でオカルトをいじくり倒していくストーリーとなっている。

2巻では平成を代表する寓話「メリーさん」をめぐるエピソードが登場。「オカルト研究サークル」の面々はオートロック完備のタワマンに逃げ込み、逆にメリーさんを待ち受ける。

【「ごめんねオカルト遊ばせて?」2巻あらすじ】

京都八岐女子芸術大学にある「オカルト研究サークル」。遊び半分でオカルトをいじくり倒す罰当たりな女子たちを襲うのは、あの平成代表の寓話「メリーさん」……。しかし、セキュリティ万全のこの令和の時代。オートロック完備のタワマンに逃げ込み、逆にメリーさんを待ち受けることに。果たして、メリーさんの運命は……。依然としてオカルトを小馬鹿にしていく女子大生の令和怪異譚第2巻!

