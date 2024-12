宇多田ヒカル「Electricity」のMVが期間限定で新宿ピカデリーにて上映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』大阪会場のビハインドザシーンも公開!

宇多田ヒカルの最新曲「Electricity」のMVが、『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』の東京会場となる新宿ピカデリーにて、12月20日から2025年1月16日までの期間限定で上映されることが決定した。

デビュー26周年を迎えた12月9日にYouTube上で公開となった本MVは、公開直後急上昇ランクにも入り、コメント欄では「いちばん大好きな曲」「この時代に生まれてこれてよかった「感動して泣いてる」など盛り上がりを見せている。

そんななか、新宿ピカデリーにて、MVの上映が決定。入場開始から上映開始までの幕間10分~15分の間に上映される。

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』は、大阪会場、愛知会場まで大盛況で終了。その様子を垣間見ることができる、大阪会場でのビハインドザシーンもYouTubeで公開された。ぜひチェックしてみよう。

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』は今後、2025年1月8日より東京・新宿ピカデリー、1月15日より北海道・イオンシネマ小樽、1月18日より宮城・MOVIX仙台、1月25日より福岡・イオンシネマ福岡にて開催。詳細は特設サイトで。

なお、「Electricity」のMVは各配信サイトおよびストリーミングサービスで1月22日に配信開始となる。

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/