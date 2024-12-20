À¾Àî¤Î¤ê¤ª¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë»ä¸«¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¤¬Å¹¤¸¤Þ¤¤¡×TV¶É¡ÖÆ¬¤Ò¤Í¤ê¡×¡Ö¤â¤¦²È¤Ê¤¤¡×
Ì¡ºÍ»ÕÀ¾Àî¤Î¤ê¤ª¡Ê73¡Ë¤¬19Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸·Ï¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¤Ê¤É¤Î½ªÎ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Î¤ê¤ª¤Ï¤Þ¤º¡¢M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤Þ¤º¡¢Ë®¤Á¤ã¤ó¡Ê»³ÅÄË®»Ò¡Ë¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤Í¡£¿³ºº°÷¡¢Ã¯¤¬¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ë¡ÊÏÃÂê¤¬¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¡£·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÇÁè¤¦¡ÖTHE SECOND¡×¤¬»ëÄ°¼Ô¿³ºº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤²¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡£Ì¡ºÍ¡Ê¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡Ë¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤¬·è¤á¤ó¤Í¤ó¤Í¡£¿³ºº°÷¤ÆÅö»ö¼Ô¤ä¤«¤é¤Í¡£¤³¤³²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¿³ºº°÷¤Î¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×¤È¸À¤¤¡¢¾¾ËÜ¤ÎÏÃÂê¤Ø¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Í¡×¡£¤Î¤ê¤ª¤Ï¤³¤¦Á°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¾ËÜ·¯¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¤¬Å¹¤¸¤Þ¤¤¤·¤À¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¡¢¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¸½¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ë¤â½ª¤ï¤ë¡¢¤È¡£¤¢¤È¡¢¤â¤í¤â¤í¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥³¥Ý¥³¥Ý¥³¥Ý¥³¡¢½Ð¤À¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¡¢¤È¡£ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÌá¤ë¤È¤«Ìá¤ì¤Ø¤ó¡Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤Í¡£¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ¤ä¤ÈÌá¤ë¤âÌá¤ì¤Ø¤ó¤â¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×
¿·ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¾ËÜ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡Ö¶É¤Ï¶É¤Ç¤Í¡¢Æ¬¤Ò¤Í¤ê¤À¤·¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ê¤â¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤À¤·¤¿¤ï¤±¤è¡£¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¤é¡¢²È³«¤±¤Æ¤¯¤ì¸À¤¦¤Æ¤â¡¢Æþ¤é¤ì¤Ø¤ó¤â¤ó¡£¡Ø¥ª¥ì¤Î²È¤ä¡Ù¸À¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦²È¤Ê¤¤¤ï¤±¤è¡×¤È¥¦¥é¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î²²Â¬¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾¾ËÜ·¯¤Îµ¢¤ë²È¤¬¡¢ÃÊ¡¹¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²²Â¬¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¸½¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î¤ê¤ª¤¬¸À¤¦¤È¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤¦¡¼¤ó¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Î¤ê¤ª¤¬¡ÖÌá¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÌá¤ë¤«¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡£ËÍ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ä¤«¤ó¤Î¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÌá¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½µ¡ÊÁ°²ó¤Î¤Î¤ê¤ª½Ð±é»þ¡Ë¤â¸À¤¦¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Î¤ê¤ª»Õ¾¢¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤âÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×¤È½Å¤Í¤Æ¡¢¤½¤¦¿ä»¡¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¥Í¥¿¹Í¤¨¤¿¤ê¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÌå¡¹¤È¹Í¤¨¤ë¤ä¤ó¡£¤³¤ì¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤ó¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×
¤¿¤À¤·¡¢ÁýÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÂà¼Ò¸å¤Ë¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢È¿ÏÀ¡£¤À¤¬¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤¦¡Ê°ã¤¦¡Ë¡£¥´¥ë¥Õ¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Î¤è¡£¤º¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤è¡£ÌÀÆü¤âµÙ¤ß¡¢ÌÀ¸åÆü¤âµÙ¤ß¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ú¤·¡Ê¤¯¡Ë¤Ê¤¤¡×¡£
·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤·ÏÃ¤òÂ³¤±¡¢¾¾ËÜ¤â¡Ö¤½¤Î¾õÂÖ¡Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¼ñÌ£¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë²Ë¤ä¤«¤é¤ä¤ó¤Î¤¬¤ª¤â¤í¤·¤í¤¤¡£¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¤ä¤á¤¿¤é¡ØÌµ¡Ù¤ä¤Ç¡£¤³¤Ê¤¤¤À¡Ê·îÄâ¡ËÈ¬Êý¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤ä¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Î¤ª¤´¤ê¤¿¤«¤Ö¤ê¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤á¤¿¤éÌµ¡×¤È¶¯Ä´¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï»ýÏÀ¤ò¾ù¤é¤º¡¢ºÆ¤ÓÁýÅÄ¤¬¶¯¤á¤Î¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤â¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÃË¡¢¤¬¤á¤Ä¤½¤¦¤ä¤«¤é¤Ê¡×¡£ÁýÅÄ¤ò¡Ö¤¬¤á¤Ä¤¤¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤«¤·¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÁýÅÄ¤â¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¯¤¬¤ä¤Í¤ó¡£¤¬¤á¤Ä¤¤¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤¬¤á¤Ä¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£