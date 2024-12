【モンスターハンターワイルズ】2025年2月28日 発売予定価格 通常版:9,900円デラックスエディション:11,900円 プレミアムデラックスエディション:13,900円

カプコンは、PC版ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」において、オープンβテスト時の推奨スペックよりもグラフィックボードのグレードをもう少しだけ下げる方向で調整していることを明らかにした。

これは、12月19日23時に公開された動画「製品版に向けた調整内容のお知らせ」内にて明らかにされた。動画内では一昨日聞いた最新情報とのことで、詳細は後日公式サイトなどでアナウンスされる。

また、発売前に本作のベンチマークソフトを用意できないか検討しているとのこと。こちらも配信可否や配信時期が判明し次第アナウンスされる。

現状の推奨スペック

OS:Windows 10 (64-BIT Required)

プロセッサー:Intel Core i5-11600K or Intel Core i5-12400 or AMD Ryzen 5 3600X or AMD Ryzen™ 5 5500

メモリー:16 GB RAM

グラフィック:NVIDIA GeForce RTX 2070 Super(VRAM 8GB) or NVIDIA GeForce RTX 4060(VRAM 8GB) or AMD Radeon RX 6700XT(VRAM 12GB)

DirectX:Version 12

ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続

ストレージ:140 GB の空き容量

追記事項:SSD(必須)、グラフィック「中」設定で、1080p/60fps(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。DirectStorage対応。

【モンスターハンターワイルズ コミュニティアップデート | 製品版に向けた調整内容のお知らせ】

