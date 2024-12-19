óîÆ£¹©¡¡»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò±Ç²è¤Ë¡¡·à¾ì¤Ç¤Ï¡È¼ê»æ¡É¤òÇÛÉÛ¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡×
óîÆ£¹©¤µ¤ó¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÂç¤¤Ê²È¡Ù¡ÊÃÝÎÓÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬20Æü¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ï¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÀÕÌ³¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤ëóîÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢»àÊÌ¤ä°é»ùÊü´þ¡¢µÔÂÔ¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÈà¤é¤ÎÆü¾ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¡×¤È¡¢±Ç²è¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤Î¤â¤È¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó4Ëü2000¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ë¡Ë
ÄÌ¾ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤«¤é»ÜÀß¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´é¤Ï¡¡±£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ÏÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï±Ç²è´Û¤Î¤ß¡£ÇÛ¿®¤äDVD²½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×»£±Æ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡½¡½±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÆü¾ï¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
óîÆ£¤µ¤ó¡§Èà¤é¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯´ü¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë°ì¸«¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Á¤é¤«¤éÌµÍý¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¤á»ö¤ÏÅö½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤ËÀß¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ë±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¥«¥á¥é¤ò¸å¡¹¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¤½¤Î»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¿µ½Å¤ËÃÝÎÓÎ¼´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¿´¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´º¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÑµÒÁ´°÷¤Ø¼êÅÏ¤¹¡È¼ê»æ¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
·à¾ì¤Ç¤Ï´ÑµÒÁ´°÷¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¼ê»æ¡É¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä¿¦°÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤À¤±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¼êÅÏ¤·¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Î¥Á¥é¥·¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
óîÆ£¤µ¤ó¡§¤ä¤Ï¤êÈà¤é¤ÎÉ½¸½¡¢¼Ì¿¿¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É½¸½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬°ìÈÖÂÎ²¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÈà¤é¤ÎºîÉÊ¤òµºÜ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ëÁ°¤È¸«¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®¤äDVD²½¤Ï¹Ô¤ï¤º¡È·à¾ì¡É¤À¤«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò
¡½¡½¶áÇ¯¡¢·à¾ì¸ø³«¸å¤ÏÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢DVD¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¡ØÂç¤¤Ê²È¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î¤ß¤Ç¤Î¸ø³«¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
óîÆ£¤µ¤ó¡§¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤ì¤Û¤É¿»Æ©¤¹¤ëÁ°¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯³ÆÃÏ°è¤Ë±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÃÏ°è¤Î¥Ï¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¿¤À±Ç²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤ê¶¦Í¤¹¤ë¸ä³Ú¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤¬³Æ²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº£SNS¤À¤Ã¤¿¤êÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡È¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢±Ç²è»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð4D¾å±Ç¤È¤«¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤«IMAX¤È¤«¡¢¼«Âð¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤È·à¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤¹¤ß¤ï¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì¤Ä±Ç²è¤ÎÌ¤Íè¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Ð±é¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤êÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌ¤Íè±Ê¤´¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ê½Ð±é¼Ô¤ò¡Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Û¤«¤Î¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ï·à¾ì¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ì¤ÄÂç¤¤ÊÁÊ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
óîÆ£¤µ¤ó¡§¤³¤Î»þÂå¡¢¸ø¤Î¿Í´Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÎ´¶¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÂ¿Ê¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËËÍ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤È¤Ï¤â¤¦Á´¤¯°ã¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤³¤Î±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢±ÇÁü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¦¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤É¤Î¿¦¶È¤â¡È¸«Ä¾¤·¤Î»þÂå¡É¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¼é¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
óîÆ£¤µ¤ó¡§¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìÈÖ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ËÈà¤é¤ÎÆü¾ï¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ÜÀß¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¼êÅÏ¤·¤Ç¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£À¼¤Ê¤À¼¤À¤È¡¢Èà¤é¼«¿È¡¢ Èà½÷¤é¼«¿È¤¬¤É¤³¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¡¹Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¡£Èà¤é¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÀÕÌ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£