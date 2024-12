今年10月に公開されたM.ナイト・シャマラン監督の最新作『トラップ』のブルーレイ&DVD、デジタルのリリース日が2025年2月26日に決定した。同日にDVDレンタル、デジタルレンタルも開始する。

本作は巨大なライブ会場を舞台にしたサスペンススリラー。指名手配中の連続殺人鬼であり、娘を溺愛する良き父でもあるクーパーは、娘の付き添いで来た世界的アーティストのライブが、自身を捕らえる罠であることに気付く。

ブルーレイ&DVDおよびデジタル配信では、劇場公開時にはなかった日本語吹き替え版を収録。ジョシュ・ハートネットが演じた主人公クーパーの吹替を人気声優・小野大輔が務める。“殺人鬼”と“良き父”という2つの顔を持つクーパーを演じた小野は、この恐ろしくも魅惑的なキャラクターについて、「まったく共感できない。好きにはなれない。なのにずっと彼から目が離せない。演じ切った今も彼のことが気になって仕方がない。こんな感覚は初めてかもしれない」とコメントしている。

また、ブルーレイには映像特典として、サレカ・シャマランが演じた劇中のアーティスト レディ・レイブンのエクステンデッド ライブシーンや、未公開シーン集などを収録する。

『トラップ』

ブルーレイ&DVDセット(2枚組)

2025年2月26⽇(水)発売

価格:5,280円(税込み)/品番:1000843757

本編Blu-ray:1枚 本編DVD:1枚

【特典映像】

・M.ナイト・シャマランが仕掛ける新しい”罠”

・レディ・レイブンとしてのサレカ

・未公開シーン集

・エクステンデッド ライブシーン: Where Did She Go

【CAST(声の出演)】

クーパー:ジョシュ・ハートネット(小野 大輔)

ライリー:アリエル・ドノヒュー(朝井 彩加)

レディ・レイブン:サレカ・シャマラン(山村 響)

グラント:ヘイリー・ミルズ(大西 多摩恵)

レイチェル:アリソン・ピル(加藤 有生子)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.