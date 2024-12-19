楽天市場でHHKBのセール、最大7,100円引きに！
12月19日から始まった「楽天大感謝祭」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズがセール対象となっています。HHKB Professional HYBRIDは7,100円引き、HHKB Professional Classicは6,150円引きと、Amazonのセールよりも割引が大きいのがポイント。セールは12月26日（木）1時59分まで。
楽天大感謝祭で「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズがセール対象に。最大7,100円引きと割引額が大きいのがポイント
今回のセール対象製品と内容は以下の通り。
HHKB Professional HYBRID全機種→7,100円引き
HHKB Professional Classic 在庫機種→6,150円引き
HHKB Studio 全機種→＋2倍ポイント付与
以上の製品を購入した人は、先着500名に「くっつくクロスHHKB風呂敷」をプレゼントするHHKBクリスマスキャンペーンにも応募できる。
今回のセール対象製品と内容は以下の通り。
HHKB Professional HYBRID全機種→7,100円引き
HHKB Professional Classic 在庫機種→6,150円引き
HHKB Studio 全機種→＋2倍ポイント付与
以上の製品を購入した人は、先着500名に「くっつくクロスHHKB風呂敷」をプレゼントするHHKBクリスマスキャンペーンにも応募できる。