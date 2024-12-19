RC¥é¥ó¥¹¤Î30ºÐMF¥«¥Ü¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë°úÂà¡Ä2Ç¯Á°¤Î¥Ò¥¶½Å½ý¤«¤éÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹¤â
RC¥é¥ó¥¹¤Ï19Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍMF¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¥Ü(30)¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥È¥í¥ï¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥Ü¤Ï¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯7·î¤ËRC¥é¥ó¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£¤À¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ²ÃÆþ¤«¤é3¥«·î¸å¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥Ü¤Ï¡ÖÄ¹¤¤Àï¤¤¤ÎËö¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»þ¤¬Íè¤¿¡£Âç¤¤Ê´¶Æ°¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤È¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥¹¤Ï¥«¥Ü¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢22Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤Ë¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë164Ñ¤ÎMF¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÄÌ»»111»î¹ç¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥ÄÌ»»125»î¹ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ268»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥È¥í¥ï¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥Ü¤Ï¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯7·î¤ËRC¥é¥ó¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£¤À¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ²ÃÆþ¤«¤é3¥«·î¸å¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥¹¤Ï¥«¥Ü¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢22Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤Ë¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë164Ñ¤ÎMF¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÄÌ»»111»î¹ç¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥ÄÌ»»125»î¹ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ268»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£