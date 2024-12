日本テレビ系特番『歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜』が19日に放送され、山形県出身のさくらんぼ農家・鈴木詩織さん(28)が、12人目の「歌唱王」に決定。大会委員長の南原清隆は「マジか! こんな素晴らしいスターが山形に眠っていたのか!」と驚嘆した。(左から)岩田絵里奈アナ、南原清隆、鈴木詩織さん、茅島みずき、森圭介アナ日本一の歌声を決める同番組では、今年も応募総数1万8,139件の中から選ばれた精鋭15人が迫力のある歌声を披露した。

今大会は特に学生の躍進が目立った。ファーストステージでは今大会最年少、小学3年生の9歳、アンダーソン伝未さんがマイケル・ジャクソンの名曲「Man in the Mirror」で圧巻の歌声を披露し、審査員が100点を連発。JAEJOONG(ジェジュン)は「将来絶対ワールドスターになっている」と絶賛した。さらに、山梨県からやってきた中学3年生・15歳の加藤大悟さんは、1957年に発売された伝説のロックアーティスト、エルヴィス・プレスリーの「監獄ロック」を全身で表現。これにはエルヴィス本人と仕事をしたことのある湯川れい子も「口開けて聞いちゃった」と感激。また、中学1年生、13歳の川合結人さんがジブリの長編アニメ映画『ゲド戦記』の挿入歌「テルーの唄」で透き通るようなハイトーンボイスを披露すると、南原が思わず涙を流すなど、実力者そろいの大会となった。そんな激戦の今大会で「歌唱王」となった鈴木さん。「聴いている人の鼓膜をびっくりさせます!」という宣言とともにファーストステージで披露したのは、大ヒット映画『ブルース・ブラザース』の挿入歌で、グラミー賞を20回受賞したアレサ・フランクリンの名曲「Think」だ。生前のアレサ・フランクリンの生歌唱を聞いたことがあるゴスペラーズの黒沢薫も「声が全く同じだ」と興奮。5人の審査員が100点満点をつけ、ファーストステージを最高得点の994点/1,000点で通過した。そんな彼女にファイナルラウンドで立ちはだかったのは、カラオケワインバーで働く、27歳の堀田晃平さん。エレファントカシマシの名曲「悲しみの果て」を熱唱し、991点を記録する。さらにファイナルラウンドでは森山直太朗のラブソング「愛し君へ」を見事に歌い切り、暫定1位に。最後に登場する鈴木さんにかなりのプレッシャーをかける展開となったが、鈴木さんは映画『ボディガード』の挿入歌「Run To You」を圧巻の歌声で歌唱。会場中が固唾を呑んで見守る中、審査員6人が100点満点をつける高評価により、1点差で「歌唱王」に輝いた。(C)日テレ