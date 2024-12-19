＜個人投資家の予想＞ 12月19日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(285A) キオクシア 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6029) アトラＧ 東証スタンダード
(3264) アスコット 東証スタンダード
(7267) ホンダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
(7776) セルシード 東証グロース
(285A) キオクシア 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(6203) 豊和工 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(285A) キオクシア 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6029) アトラＧ 東証スタンダード
(3264) アスコット 東証スタンダード
(7267) ホンダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
(7776) セルシード 東証グロース
(285A) キオクシア 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(6203) 豊和工 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS