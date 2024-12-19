＜個人投資家の予想＞ 12月19日 21時 ＜個人投資家の予想＞ 12月19日 21時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(285A) キオクシア 東証プライム

(7201) 日産自 東証プライム

(6029) アトラＧ 東証スタンダード

(3264) アスコット 東証スタンダード

(7267) ホンダ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(186A) アストロＨＤ 東証グロース

(7776) セルシード 東証グロース

(285A) キオクシア 東証プライム

(9404) 日テレＨＤ 東証プライム

(6203) 豊和工 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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