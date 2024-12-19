■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(285A) キオクシア　　 東証プライム
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(6029) アトラＧ　　　 東証スタンダード
(3264) アスコット　　 東証スタンダード
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(186A) アストロＨＤ　 東証グロース
(7776) セルシード　　 東証グロース
(285A) キオクシア　　 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ　　 東証プライム
(6203) 豊和工　　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS