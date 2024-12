a flood of circleが、<デビュー15周年記念公演 “LIVE AT 日比谷野外大音楽堂”>のBlu-rayをリリースすることを発表した。本公演は、8月の猛暑の中行われた10年ぶり2度目の日比谷野音となった。全32曲、アンコール含め3時間強に渡ったこの日のライブは、デビュー曲でもある「Buffalo Dance」から始まり、マンガ「ふつうの軽音部」に起用された「理由なき反抗(The Rebel Age)」、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)プロデュースの「キャンドルソング」、ホリエアツシ(ストレイテナー)プロデュースの「ゴールド・ディガーズ」など、バンドの歴史を辿るように、まさにベストセットとなる楽曲が次々に演奏された。

2025年1月29日(水)テイチクオンライン限定発売価格:\8,800(税込)テイチクオンラインURL:https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002G72[収録内容]01. Buffalo Dance02. 博士の異常な愛情03. Human License04. Blood Red Shoes05. The Beautiful Monkeys06. I LOVE YOU07. 理由なき反抗(The Rebel Age)08. I'M FREE09. Dancing Zombiez10. GO11. Black Eye Blues12. ベストライド13. 月面のプール14. BLUE15. 花16. New Tribe17. ミッドナイトクローラー18. Blood & Bones19. Lucky Lucky20. 美しい悪夢21. Rollers Anthem22. 北極星のメロディー23. 白状24. 花降る空に不滅の歌を25. 月夜の道を俺が行く26. 本気で生きているのなら27. キャンドルソング28. ゴールド・ディガーズ29. プシケ30. シーガルEn. 1. 虫けらの詩En. 2. Honey Moon Song[特典]ミニ写真集(24P)サイン入りポスターカレンダー(B3)アーティスト写真ソロポストカードセット4枚セット

Live Blu-ray『a flood of circle デビュー15周年記念公演“LIVE AT 日比谷野外大音楽堂”』

インストアライブ情報



<佐々木亮介 from a flood of circle インストアライブツアー2025〜wild bunny sings at Tower Records〜>日時:2025年1月9日(木)19:00入場 / 19:30開演場所:タワーレコード 梅田NU茶屋町店 イベントスペース日時:2025年1月16日(木)18:00入場 / 18:30開演場所:タワーレコード札幌パルコ店 イベントスペース日時:2025年1月17日(金)18:30入場 / 19:00開演場所:タワーレコード仙台パルコ店 イベントスペース日時:2025年1月22日(水)18:30入場 / 19:00開演場所:タワーレコード名古屋パルコ店 イベントスペース詳細:https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/