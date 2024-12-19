12月22日（日）に中山競馬場で行われる、第69回有馬記念（3歳上オープン・G1・芝2500m・1着賞金＝5億円）の枠順は下記の通り。このレースを最後に引退となる武豊騎乗のドウデュースは1枠2番と最高の枠を獲得。有終Vへ向けて風は吹いている。注目の発走は22日（日）15時40分。

【有馬記念】ドウデュースはプラス8kg出走馬の馬体重

暮れの大一番

1-1

ダノンデサイル

牡3・56.0・横山典弘

安田翔伍・栗東

1-2

ドウデュース

牡5・58.0・武豊

友道康夫・栗東

2-3

アーバンシック

牡3・56.0・C.ルメール

武井亮・美浦

2-4

ブローザホーン

牡5・58.0・菅原明良

吉岡辰弥・栗東

3-5

ベラジオオペラ

牡4・58.0・横山和生

上村洋行・栗東

3-6

ローシャムパーク

牡5・58.0・T.マーカンド

田中博康・美浦

4-7

スターズオンアース

牝5・56.0・川田将雅

高柳瑞樹・美浦

4-8

レガレイラ

牝3・54.0・戸崎圭太

木村哲也・美浦

5-9

ディープボンド

牡7・58.0・幸英明

大久保龍志・栗東

5-10

プログノーシス

牡6・58.0・三浦皇成

中内田充正・栗東

6-11

ジャスティンパレス

牡5・58.0・坂井瑠星

杉山晴紀・栗東

6-12

シュトルーヴェ

せん5・58.0・鮫島克駿

堀宣行・美浦

7-13

スタニングローズ

牝5・56.0・R.ムーア

高野友和・栗東

7-14

ダノンベルーガ

牡5・58.0・松山弘平

堀宣行・美浦

8-15

ハヤヤッコ

牡8・58.0・吉田豊

国枝栄・美浦

8-16

シャフリヤール

牡6・58.0・C.デムーロ

藤原英昭・栗東