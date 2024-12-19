【有馬記念】ドウデュースは1枠2番へ…有終Vなるか！？
12月22日（日）に中山競馬場で行われる、第69回有馬記念（3歳上オープン・G1・芝2500m・1着賞金＝5億円）の枠順は下記の通り。このレースを最後に引退となる武豊騎乗のドウデュースは1枠2番と最高の枠を獲得。有終Vへ向けて風は吹いている。注目の発走は22日（日）15時40分。
1-1
ダノンデサイル
牡3・56.0・横山典弘
安田翔伍・栗東
1-2
ドウデュース
牡5・58.0・武豊
友道康夫・栗東
2-3
アーバンシック
牡3・56.0・C.ルメール
武井亮・美浦
2-4
ブローザホーン
牡5・58.0・菅原明良
吉岡辰弥・栗東
3-5
ベラジオオペラ
牡4・58.0・横山和生
上村洋行・栗東
3-6
ローシャムパーク
牡5・58.0・T.マーカンド
田中博康・美浦
4-7
スターズオンアース
牝5・56.0・川田将雅
高柳瑞樹・美浦
4-8
レガレイラ
牝3・54.0・戸崎圭太
木村哲也・美浦
5-9
ディープボンド
牡7・58.0・幸英明
大久保龍志・栗東
5-10
プログノーシス
牡6・58.0・三浦皇成
中内田充正・栗東
6-11
ジャスティンパレス
牡5・58.0・坂井瑠星
杉山晴紀・栗東
6-12
シュトルーヴェ
せん5・58.0・鮫島克駿
堀宣行・美浦
7-13
スタニングローズ
牝5・56.0・R.ムーア
高野友和・栗東
7-14
ダノンベルーガ
牡5・58.0・松山弘平
堀宣行・美浦
8-15
ハヤヤッコ
牡8・58.0・吉田豊
国枝栄・美浦
8-16
シャフリヤール
牡6・58.0・C.デムーロ
藤原英昭・栗東