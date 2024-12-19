£Î£È£ËÂçºå¡¦¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Î¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£¹Æü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£²·î¤Î¡Ö£Î£È£ËÂçºåÄêÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢´ØÀ¾Ì±Êü¡¦£Î£È£ËÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£±·î£±£·Æü¤ÎÁáÄ«¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£³£°Ç¯¡¢¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Æ±¶É¤È´ØÀ¾Ì±Êü£¶¼Ò¤¬¡ÖºÒ³²ÊóÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿ÌºÒ£³£°Ç¯¡¡´ØÀ¾Ì±Êü¡¦£Î£È£ËÏ¢·È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢´ØÀ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤È¿Íºà°éÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÎºÒ³²ÊóÆ»¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡³Æ¶É¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Æ±¶É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ä¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥É¸¦½¤¡×¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¡¢Çº¤ßÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¡¢Çº¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æ±¶É¤Î¡ÖÌÀÆü¤ò¼é¤ë¥Ê¥Ó¡×¡Ê£±·î£±£¹Æü¡Ë¤Ç¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¿ÌºÒÅö»þ¡¢¼õ¸³À¸¤À¤Ã¤¿¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿À¸Í¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÈïºÒ¤·¤¿³¹¤ò¸«¤Æ¡Ë¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£³·îËö¤Ë¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ø¿À¸Í¤ò¤ª¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤â¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÆþ¶É¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²ÊóÆ»¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£