J2最優秀選手賞は得点王の千葉FW小森飛絢！ ベストイレブンや各賞も発表【J2リーグアウォーズ】
19日、2024 J2リーグアウォーズが行われた。
清水エスパルスが優勝、2位に横浜FCが入り来シーズンのJ1昇格が決定。またプレーオフを制したファジアーノ岡山がクラブ史上初のJ1昇格を決めていた。
一方で、栃木SC、鹿児島ユナイテッドFC、ザスパ群馬がJ3へと降格することとなった。
MCに槙野智章さん、サブMCに足立梨花さん、ゲストに林陵平さん、森脇良太さんを迎えて行われた中、最優秀選手賞を受賞したのは23ゴールで得点王にも輝いたジェフユナイテッド千葉の小森飛絢。プロ2年目での躍進でチームの昇格プレーオフ争いに貢献していた。
また、ベストイレブンには優勝した清水からDF住吉ジェラニレショーン、DF山原怜音、MF乾貴士の3名が選出。2位の横浜FCからは、最多の14アシストのDF福森晃斗、最少失点を支えたDFンドカ・ボニフェイス、最多デュエル勝利数のMFユーリ・ララの3名が選ばれた。
2024シーズンの各賞は以下の通り。
小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
GK
スベンド・ブローダーセン(ファジアーノ岡山)
DF
福森晃斗(横浜FC)
ンドカ・ボニフェイス(横浜FC)
住吉ジェラニレショーン(清水エスパルス)
山原怜音(清水エスパルス)
MF
ユーリ・ララ(横浜FC)
乾貴士(清水エスパルス)
マテウス・ジェズス(Ｖ・ファーレン長崎)
FW
谷村海那(いわきFC)
小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
田中和樹(ジェフユナイテッド千葉)
清水エスパルス
秋葉忠宏監督(清水エスパルス)
四方田修平監督(横浜FC)
FW小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
38試合23得点
FW矢村健(藤枝MYFC)
2024年10月5日 vs いわきFC
モンテディオ山形
いわきFC
ロアッソ熊本
林彰洋(ベガルタ仙台)
後藤雅明(モンテディオ山形)
立川小太郎(いわきFC)
新保海鈴(レノファ山口FC)
V・ファーレン長崎
GK
林彰洋/ベガルタ仙台
後藤雅明/モンテディオ山形
市川暉記/横浜FC
権田修一/清水エスパルス
スベンド・ブローダーセン/ファジアーノ岡山
DF
福森晃斗/横浜FC
ンドカ・ボニフェイス/横浜FC
住吉ジェラニレショーン/清水エスパルス
山原怜音/清水エスパルス(左サイド)
新保海鈴/レノファ山口FC(左サイド)
田中隼人/Ｖ・ファーレン長崎
MF
相良 竜之介/ベガルタ仙台(左サイド)
イサカ・ゼイン/モンテディオ山形(右サイド)
郄江麗央/モンテディオ山形
山根永遠/横浜FC(右サイド)
ユーリ・ララ/横浜FC
アダイウトン/ヴァンフォーレ甲府(左サイド)
乾貴士/清水エスパルス
原輝綺/清水エスパルス(右サイド)
岩渕弘人/ファジアーノ岡山
笠柳翼/V・ファーレン長崎(左サイド)
マテウス・ジェズス/Ｖ・ファーレン長崎
マルコス・ギリェルメ/V・ファーレン長崎(右サイド)
FW
中島元彦/ベガルタ仙台(左サイド)
谷村海那/いわきFC
小森飛絢/ジェフユナイテッド千葉
田中和樹/ジェフユナイテッド千葉(右サイド)
カルリーニョス・ジュニオ/清水エスパルス(左サイド)
北川航也/清水エスパルス
ルーカス・ブラガ/清水エスパルス(右サイド)
矢村健/藤枝MYFC
エジガル・ジュニオ/Ｖ・ファーレン長崎
清水エスパルスが優勝、2位に横浜FCが入り来シーズンのJ1昇格が決定。またプレーオフを制したファジアーノ岡山がクラブ史上初のJ1昇格を決めていた。
一方で、栃木SC、鹿児島ユナイテッドFC、ザスパ群馬がJ3へと降格することとなった。
MCに槙野智章さん、サブMCに足立梨花さん、ゲストに林陵平さん、森脇良太さんを迎えて行われた中、最優秀選手賞を受賞したのは23ゴールで得点王にも輝いたジェフユナイテッド千葉の小森飛絢。プロ2年目での躍進でチームの昇格プレーオフ争いに貢献していた。
2024シーズンの各賞は以下の通り。
◆最優秀選手賞
小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
◆ベストイレブン
GK
スベンド・ブローダーセン(ファジアーノ岡山)
DF
福森晃斗(横浜FC)
ンドカ・ボニフェイス(横浜FC)
住吉ジェラニレショーン(清水エスパルス)
山原怜音(清水エスパルス)
MF
ユーリ・ララ(横浜FC)
乾貴士(清水エスパルス)
マテウス・ジェズス(Ｖ・ファーレン長崎)
FW
谷村海那(いわきFC)
小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
田中和樹(ジェフユナイテッド千葉)
◆優勝クラブ
清水エスパルス
◆優勝監督賞
秋葉忠宏監督(清水エスパルス)
◆優秀監督賞
四方田修平監督(横浜FC)
◆得点王
FW小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)
38試合23得点
◆最優秀ゴール賞
FW矢村健(藤枝MYFC)
2024年10月5日 vs いわきFC
◆フェアプレー賞
モンテディオ山形
いわきFC
ロアッソ熊本
◆フェアプレー個人賞
林彰洋(ベガルタ仙台)
後藤雅明(モンテディオ山形)
立川小太郎(いわきFC)
新保海鈴(レノファ山口FC)
◆最優秀育成クラブ賞
V・ファーレン長崎
◆優秀選手賞(32名)
GK
林彰洋/ベガルタ仙台
後藤雅明/モンテディオ山形
市川暉記/横浜FC
権田修一/清水エスパルス
スベンド・ブローダーセン/ファジアーノ岡山
DF
福森晃斗/横浜FC
ンドカ・ボニフェイス/横浜FC
住吉ジェラニレショーン/清水エスパルス
山原怜音/清水エスパルス(左サイド)
新保海鈴/レノファ山口FC(左サイド)
田中隼人/Ｖ・ファーレン長崎
MF
相良 竜之介/ベガルタ仙台(左サイド)
イサカ・ゼイン/モンテディオ山形(右サイド)
郄江麗央/モンテディオ山形
山根永遠/横浜FC(右サイド)
ユーリ・ララ/横浜FC
アダイウトン/ヴァンフォーレ甲府(左サイド)
乾貴士/清水エスパルス
原輝綺/清水エスパルス(右サイド)
岩渕弘人/ファジアーノ岡山
笠柳翼/V・ファーレン長崎(左サイド)
マテウス・ジェズス/Ｖ・ファーレン長崎
マルコス・ギリェルメ/V・ファーレン長崎(右サイド)
FW
中島元彦/ベガルタ仙台(左サイド)
谷村海那/いわきFC
小森飛絢/ジェフユナイテッド千葉
田中和樹/ジェフユナイテッド千葉(右サイド)
カルリーニョス・ジュニオ/清水エスパルス(左サイド)
北川航也/清水エスパルス
ルーカス・ブラガ/清水エスパルス(右サイド)
矢村健/藤枝MYFC
エジガル・ジュニオ/Ｖ・ファーレン長崎