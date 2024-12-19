J2最優秀選手賞は得点王の千葉FW小森飛絢！ ベストイレブンや各賞も発表【J2リーグアウォーズ】

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19日、2024 J2リーグアウォーズが行われた。

清水エスパルスが優勝、2位に横浜FCが入り来シーズンのJ1昇格が決定。またプレーオフを制したファジアーノ岡山がクラブ史上初のJ1昇格を決めていた。

一方で、栃木SC、鹿児島ユナイテッドFC、ザスパ群馬がJ3へと降格することとなった。

MCに槙野智章さん、サブMCに足立梨花さん、ゲストに林陵平さん、森脇良太さんを迎えて行われた中、最優秀選手賞を受賞したのは23ゴールで得点王にも輝いたジェフユナイテッド千葉の小森飛絢。プロ2年目での躍進でチームの昇格プレーオフ争いに貢献していた。

また、ベストイレブンには優勝した清水からDF住吉ジェラニレショーン、DF山原怜音、MF乾貴士の3名が選出。2位の横浜FCからは、最多の14アシストのDF福森晃斗、最少失点を支えたDFンドカ・ボニフェイス、最多デュエル勝利数のMFユーリ・ララの3名が選ばれた。

2024シーズンの各賞は以下の通り。

◆最優秀選手賞



小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)

◆ベストイレブン



GK

スベンド・ブローダーセン(ファジアーノ岡山)

DF

福森晃斗(横浜FC)

ンドカ・ボニフェイス(横浜FC)

住吉ジェラニレショーン(清水エスパルス)

山原怜音(清水エスパルス)

MF

ユーリ・ララ(横浜FC)

乾貴士(清水エスパルス)

マテウス・ジェズス(Ｖ・ファーレン長崎)

FW

谷村海那(いわきFC)

小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)

田中和樹(ジェフユナイテッド千葉)

◆優勝クラブ



清水エスパルス

◆優勝監督賞



秋葉忠宏監督(清水エスパルス)

◆優秀監督賞



四方田修平監督(横浜FC)

◆得点王



FW小森飛絢(ジェフユナイテッド千葉)

38試合23得点

◆最優秀ゴール賞



FW矢村健(藤枝MYFC)

2024年10月5日 vs いわきFC

◆フェアプレー賞



モンテディオ山形

いわきFC

ロアッソ熊本

◆フェアプレー個人賞



林彰洋(ベガルタ仙台)

後藤雅明(モンテディオ山形)

立川小太郎(いわきFC)

新保海鈴(レノファ山口FC)

◆最優秀育成クラブ賞



V・ファーレン長崎

◆優秀選手賞(32名)



GK

林彰洋/ベガルタ仙台

後藤雅明/モンテディオ山形

市川暉記/横浜FC

権田修一/清水エスパルス

スベンド・ブローダーセン/ファジアーノ岡山

DF

福森晃斗/横浜FC

ンドカ・ボニフェイス/横浜FC

住吉ジェラニレショーン/清水エスパルス

山原怜音/清水エスパルス(左サイド)

新保海鈴/レノファ山口FC(左サイド)

田中隼人/Ｖ・ファーレン長崎

MF

相良 竜之介/ベガルタ仙台(左サイド)

イサカ・ゼイン/モンテディオ山形(右サイド)

郄江麗央/モンテディオ山形

山根永遠/横浜FC(右サイド)

ユーリ・ララ/横浜FC

アダイウトン/ヴァンフォーレ甲府(左サイド)

乾貴士/清水エスパルス

原輝綺/清水エスパルス(右サイド)

岩渕弘人/ファジアーノ岡山

笠柳翼/V・ファーレン長崎(左サイド)

マテウス・ジェズス/Ｖ・ファーレン長崎

マルコス・ギリェルメ/V・ファーレン長崎(右サイド)

FW

中島元彦/ベガルタ仙台(左サイド)

谷村海那/いわきFC

小森飛絢/ジェフユナイテッド千葉

田中和樹/ジェフユナイテッド千葉(右サイド)

カルリーニョス・ジュニオ/清水エスパルス(左サイド)

北川航也/清水エスパルス

ルーカス・ブラガ/清水エスパルス(右サイド)

矢村健/藤枝MYFC

エジガル・ジュニオ/Ｖ・ファーレン長崎