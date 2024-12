2024年9月〜10月に放送された韓国ドラマ『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』で“最強の二番手”カン・ジュヨンを演じ、SNSで人気を集めた実力派俳優カン・フン。SNSでは「カン・フン大優勝」「こんな若手他にいない」「『ヘリへ』でカン・フンに出会えてよかった」「カン・フン見ないと損」と大絶賛の嵐!ドラマに出演するたびにその演技力が高く評価され、日本でも2023年10月と2024年5月にファンミーティングを開催するなど、人気を集めています。

主演のジュノとイ・セヨン

『シスターズ』三姉妹のメインポスター

多彩な魅力を放つキム・シヨル役

お気楽なだけかと思いきや…?

時代劇の格好がとてもよく似合うカン・フン

2人の恋の行方は?

『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』のメインポスター

今回はカン・フンさんのプロフィール、素顔、魅力を堪能できるおすすめドラマ4選を紹介します!■カン・フン プロフィール1991年5月23日生まれで、現在33歳。身長184cm。2014年短編映画『ピクニック』で俳優デビュー。その後、数々のWEBドラマに出演後、2021年『赤い袖先』で初めてメインキャストに起用され、人気を博し、2021 MBC演技大賞で新人賞を受賞。■あのアイドルに会いたくて!? 俳優を志した意外なきっかけバラエティー番組に出演した際、高校生の時に最初で最後に好きになったアイドルが少女時代のテヨンだと明かしたカン・フン。彼女に会うためには?と考えた結果、歌やダンスは得意ではないため、俳優になろうと思ったそうです。実際に会ったことはないようで、ビデオメッセージで照れながら「あの時代にテヨンさんがいたから今の僕がいる」と感謝の気持ちを伝えていました。■なかなか役がもらえず、切実な気持ちでつかみとったWEBドラマの配役WEBドラマ初出演のきっかけについて、カン・フンは「役のオーディションではなく、WEBドラマの制作会社の採用面接に行った」と話しています。自分のプロフィールをWEBドラマの制作チームに渡してもらい、俳優として出させてもらえることになったそうです。■ブレイクのきっかけ『赤い袖先』[/LINK_TAB]実は違う役でオーディションを受けていたカン・フンの名が多くの人に知られるきっかけとなった2021年のドラマ『赤い袖先』。実は当初は他の役のオーディションを受けていたそう。ドラマの監督はカン・フンのキャスティング理由について、「親切で優しい感じだけど、ある瞬間冷たさを感じた」と語っています。こうして得たチャンスを逃さずに、見事な演技力で存在感を示したカン・フン。ドラマの視聴者からのコメントの中に「ホン・ドンノは憎かったけど、カン・フンという俳優を知れてよかった」というコメントがあったとか。■初バラエティーで才能発揮! 天然な素顔で多くの視聴者を魅了カン・フンはドラマ『赤い袖先』の大ヒット後、地上波のバラエティー番組『ラジオスター』に初登場。天然な発言と微妙にかみ合わない会話が面白く、ドラマ内の陰のあるキャラクターとのギャップを見せて大きな反響が。特に、印象的だったエピソードが実の姉とのやり取り。MBC演技大賞で新人賞を獲得した際に、姉への感謝を述べるのを忘れて怒られたと明かし、笑いを誘いました。また、姉へのビデオメッセージを求められると「言うことは特にないけど…長生きしてね」と弟らしいあっさりとした一言。それでも、最近では姉にノートパソコンをプレゼントしたと話し、何だかんだ仲のいい様子が伝わってきます。■カン・フンの演技力を堪能できるおすすめドラマ4選■1▶︎王を支える忠臣役『赤い袖先』あらすじ見習い宮女のソン・ドギム(イ・セヨン)は、亡くなった暎嬪の弔問に夜に1人で行くことに。一方、実の祖母である暎嬪の死を知った世孫のイ・サン(ジュノ)も約束を破り、暎嬪の元へ向かう。また、臣下のホン・ドンノ(カン・フン)は自分がサンの窮地を救ったと嘘をついたことで、サンの最も信頼のできる友人・忠臣となる。それから数年後、成人したドギムはサンを巻き込んで池に落ち、サンはドギムに反省文を書くように命じる。ドギムは書庫でサンに会うが、サンを世孫ではなく兼司書(世孫の師)だと勘違いし…。カン・フンの役どころ幼い頃からイ・サンをそばで支え、信頼を受ける兼司書のホン・ドンノ。優しいうえに美形で宮女たちからは大人気だが、サンの寵愛を受けるドギムに対しては裏の顔を見せる。ここがポイントドギムをめぐるサンとドンノの三角関係と思いきや、サンの信頼を求めるドンノとサンから寵愛を受けるドギムの三角関係になっています。ドンノは宮女1人1人の名前を覚える紳士的な一面もありながら、サンの信頼を得るために嘘をつく卑劣な一面もあり、謎多き人物。カン・フンが演じる柔らかさと冷たさが絶妙に混ざり合ったドンノの表情に注目!作品情報『赤い袖先』実在した朝鮮の王イ・サンを新たなアプローチで描いた王と宮女の切ないロマンス第1話5.7%から、最終話最高視聴率17.4%になった超人気作。ジュノ、イ・セヨン、カン・フン、イ・ドクファ他全36話(約30分)U-NEXTにて独占配信中韓国・日本放送年:2021年■2▶︎次女に思いを寄せる幼馴染役『シスターズ』あらすじ両親に恵まれず貧しく育ってきた長女のオ・インジュ(キム・ゴウン)と次女のインギョン(ナム・ジヒョン)、三女のイネ(パク・ジフ)。会計の仕事をするインジュは、会社内で唯一の親しくしていた先輩ファヨン(チュ・ジャヒョン)の死を目撃し、その現場には希少な青いランが残されていた。ファヨンはインジュに20億の大金を残し、インジュは会社の理事からファヨンが横領した700億捜しへの協力を求められる。一方、記者のインギョンは、ソウル市長候補のパク・ジェサン(オム・ギジュン)の不正を暴こうとするが、業務中の飲酒がバレて停職処分になる。カン・フンの役どころインギョンの幼馴染で、ヘルニアのためにアメリカの大学を休学し、韓国に帰国したハ・ジョンホ。唯一の身寄りである祖父が病気で、一緒に暮らしている。ここがポイント出番は多いとは言えませんが、インギョンをそばで支える重要な役。持ち前の情報収集力でインギョンの調査の力になったり、暴走しがちなインギョンを心配したり、優しい男性を演じています。殺伐とした場面が多い中で、ジョンホが出てくるとホッとする癒やし的存在でもあります。インギョンに長年、片思いをしてきて、その思いが報われるかどうかにも注目!作品情報『シスターズ』貧しい三姉妹が大金を手にし裕福な権力者の陰謀に巻き込まれていくキム・ゴウン、ナム・ジヒョン、パク・ジフ、ウィ・ハジュン、カン・フン他全12話(約70分)NETFLIXにて独占配信中韓国・日本放送年:2022年Netflixシリーズ「シスターズ」独占配信中■3▶︎多様な魅力を持つ士人役『コッソンビ(イケメンの士)熱愛史』あらすじ王様になる資格を失った廃世孫は追っ手から逃げるため、喪中の家の犬小屋に身を隠す。父親を亡くしたユン・ダノ(シン・イェウン)は犬小屋の中の少年を発見し、救ってあげる。その13年後、大人になったダノは唯一の財産である家で、科挙の試験を受ける士人専門の宿二花院(イファウォン)を経営していた。そんなある日、男に絡まれて困っていたダノを科挙準備生のキム・シヨル(カン・フン)が助ける。シヨルはその恩を理由に宿に泊めてくれとダノに頼む。また、科挙準備生のカン・サン(リョウン)はダノの戦略により、二花院に泊まることに。元々泊まっていたチョン・ユハ(チョン・ゴンジュ)も合わせ、花のように美しい男三人が同居生活をしながら問題を解決していく。カン・フンの役どころ役人になるための試験(科挙)を受けようとしているキム・シヨル。カッコよくダノを助けるも、妓楼で無銭飲食をして役人に連れていかれるお気楽な性格です。ここがポイント物語が進むにつれ、様々な謎が明かされていく本作。シヨルもお気楽なだけでなく知られざる一面があるため、カン・フンの演技力を堪能できる作品です。また、『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』でカン・フンに片思いをする役を演じていたチョ・ヘジュですが、本作ではカン・フン演じるシヨルがチョ・ヘジュ演じるダノの姉ヨンジュに惹かれる設定!心を揺さぶられる2人の恋模様にも注目です!作品情報『コッソンビ(イケメンの士)熱愛史』それぞれ秘密を抱えたイケメン3人と、宿の女主人とのロマンス時代劇シン・イェウン、リョウン、カン・フン、チョン・ゴンジュ他全18話(約60分)Amazon prime videoにて配信中韓国・日本放送年:2023年(C)2023 APOLLO PICTURES & PAN ENTERTAINMENT All Right Reserved■4▶︎別人格の恋の相手役『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』あらすじ経歴14年目ながら存在感ゼロのアナウンサーチュ・ウノ(シン・ヘソン)。一方、同僚で8年間付き合った元彼のチョン・ヒョノ(イ・ジヌク)は周囲から期待されていて、ウノとは対称的だ。ウノは少しでもテレビに映るため、大雨の降る中、体を張ってロケをする。そんなウノの夢を見た駐車管理スタッフのチュ・へリ。ウノと全く同じ顔だが、ウノよりも自信家で片思い中のアナウンサーカン・ジュヨン(カン・フン)に告白しようとする。ある日、ウノはジュヨンがデモ隊に襲われそうになるのを救い、ジュヨンの手を取って倉庫へ逃げ込む。そして、目の前にいたジュヨンに思わずキスしてしまい…。カン・フンの役どころ主人公の別人格であるヘリが恋をする、メディアNソウルのアナウンサーカン・ジュヨン。恋愛経験がなく、「地球滅亡」を願うほどひねくれた性格だが、ヘリと出会って少しずつ変化していく。後輩のヘヨン(チョ・ヘジュ)にも好意を寄せられている。ここがポイントイケメンなのに恋愛経験ゼロという難しい役どころですが、細かい表情や行動などでその設定に説得力を与えています。ヘリに対して徐々に心を寄せていくジュヨンの姿はまっすぐで、サブカップルでありながら2人の恋愛模様はずっと見ていたくなります。ヘリに対してだけよく見せる柔らかな笑顔にもときめくこと間違いなし!作品情報『私のヘリへ〜惹かれゆく愛の扉〜』解離性同一性症の主人公と深い傷を持つ元彼とのヒーリングロマンスシン・ヘソン、イ・ジヌク、カン・フン、チョ・ヘジュ他全12話(約60分)U-NEXTにて独占配信中韓国・日本放送年:2024年『私のヘリへ 〜惹かれゆく愛の扉〜』(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd U-NEXTにて独占配信中好青年や、少し陰のある役を演じることの多いカン・フン。素晴らしい演技力で作品ごとに全く違った表情を見せ、そのキャラクターを見事に昇華しています。また、バラエティーで見せるピュアで明るい笑顔、天然発言は演技とのギャップがあり、人間“カン・フン”の素顔を知るともっと好きになること間違いなし!1日でも早く彼の主演作を見られることを楽しみに、今後のさらなる活躍を見守っていきたいですね!テキスト=Kudo Momoko