マンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォードは、先日のマンチェスター・ダービーでメンバーから外されたあと、ジャーナリストのヘンリー・ウィンター氏のインタビューで「新たな挑戦の準備ができている」などと語り、チームを離れる可能性が取り沙汰されている。ルベン・アモリム監督は、リーグカップのトッテナム戦前の会見でメディアからこの件について質問攻めにあい、「コメントしにくい状況だ」と語っていた。





Marcus Rashford had a day off today so he returned to his old primary school, Button Lane, south Manchester, and handed out 420 Christmas presents to all the pupils. It was a long-planned event, eliciting delight from the children. One boy scarcely more than four years old, had a…