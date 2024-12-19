¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤¿»þÅÀ¤Ç¼êÃÙ¤ì¤Ê¤ÎÂçÁð¸¶¡×¡¡ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÆî·ª¶¶¤Ç...à¿²²á¤´¤·¤Î¶²ÉÝáÅÁ¤ï¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë3.6Ëü¿Í¿Ì¤¨¤ë
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢½ªÅÀ¤Ç¤¹¤è¡×¡£¼Ö¾¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¥Ï¥Ã¤ÈÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ç¤·¤¿¡½¡½¡£ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê·ëËö¤À¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï......¡£²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¹¹ð¤¬¡¢ºë¶Ì¸©Ë¿½ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸µºë¶Ì¸©Ì±¤ÇÆÊÌÚ¸©ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥«¡¼¥Ð¥ë¡Ê¡÷karasumakaaaaa¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î14Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Òì¤¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ÖÆî·ª¶¶±Ø¤µ¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«µÔ¤¬¤¹¤®¤ÆÁð¡×
Æî·ª¶¶±Ø¤È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤Î±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡ÖÆî·ª¶¶¹Ô¡×¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î±Ø¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ±ûÎÓ´Ö¤Þ¤Ç¤â¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê±Ø¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±±Ø¹½Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤¬¿²²á¤´¤·¤ÎÀ»ÃÏ¤«¡£¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ËºÇ¯²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
......¤½¤¦¡£Æî·ª¶¶¤ÈÄ¾ÄÌ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¤Ç°û¤ó¤Ç»°¸®Ãã²°¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¡Ö½ÂÃ«¤Ç°û¤ó¤Ç¶Ó»åÄ®¤Î²È¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ë¿²²á¤´¤¹¤È¡¢Æî·ª¶¶¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
Íøº¬Àî¤Î¾¯¤·¼êÁ°¡¢20Ê¬¤âÊâ¤±¤Ð°ñ¾ë¸©¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡¢Æî·ª¶¶±Ø¤Ë......¡£
¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë¹¥¤¡×
¡Ö½ªÅÅ¤Ç¿²¤Æµ¯¤¤ÆÆî·ª¶¶¤À¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤òÆî·ª¶¶¤Ç¸«¤¿»þÅÀ¤Ç¼êÃÙ¤ì¤Ê¤ÎÂçÁð¸¶¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï18Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤Î¥«¡¼¥Ð¥ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ò¤È¤Î³Ú¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡×
¥«¡¼¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬¹¹ð¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï14Æü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¹¹ð¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©Ì±¤Ï¼«µÔ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÆî·ª¶¶¤ÎÊý¡¹¤â¤³¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¼«µÔ¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥Ð¥ë¤µ¤ó¡Ë
¹¹ð¤ò·Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ä¥Ã¥Û¡¼¥Ö¥ë¥¤¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¡Ë¡£µ¼Ô¤Ï18Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö#Ç¯Ëö¿²²á¤´¤·ËÉ»ß±¿Æ°¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤ò¤¤¤¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹¹ð¤Ï¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô 0.7%¤ÎIPA¡ÖÀµµ¤¤Î¥µ¥¿¥ó¡×¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë²è¤Î°ì´Ä¡£
¤ª¼ò¤ò¤Ä¤¤°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊËºÇ¯²ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Æî·ª¶¶±Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¼óÅÔ·÷7¤Ä¤Îà½ªÃå±Øá¤Ç¡¢¿²²á¤´¤·ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁ´21¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£
¡Ö¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ç°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¡¢¡ØÀµµ¤¤Î¥µ¥¿¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Èù¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ª¼ò¤È¤Î³Ú¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë
¹¹ð¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë½ªÃå±Ø¤Ï¡¢WEB¤äSNS¤Ç¡Ö¿²²á¤´¤·¡×¡Ö±Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤ò¤«¤±¡¢¼èºàµ»ö¤ä¼ÂºÝ¤Ë¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¡£
Æî·ª¶¶±Ø¤â¤½¤ÎÆâ¤Î°ì±Ø¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿²²á¤´¤·¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë·ÇºÜ¤ò¸¡Æ¤¡£ÅÔ¿´¤Ë¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¤â¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Í½»»Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¡¢·ÇºÜ¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ªÃå±Ø¸õÊä¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç²¼¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî·ª¶¶±Ø¤Î¹¹ð·ÇºÜ¾ì½ê¤ÏÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤â·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
SNS¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°û¤ß²á¤®¤Ë¤è¤ë¿²²á¤´¤·¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¿²²á¤´¤·¤Æ¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ØÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¡ÖÀµµ¤¤Î¥µ¥¿¥ó¡×¤ÈÍí¤á¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¹¹ð¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡ÖÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î·ÇºÜ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Æî·ª¶¶±Ø¤Ç¤Î¡Ö#Ç¯Ëö¿²²á¤´¤·ËÉ»ß±¿Æ°¡×¹¹ð¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï¡¢12·î3Æü¡Á12·î27Æü¡£¿²²á¤´¤·¤Æ¤³¤Î¹¹ð¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£