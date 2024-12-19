TBS°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¡¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÆ®¤¦¡È»Õ¾¢¡É¤ÈÂÐÃÌ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¥Í¥¿¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡TBS¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤Î19ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢¡È»Õ¾¢¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡Ê80¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¥º¥Ð¥Ã!¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤«¤é¤ß¤Î¤ò»Õ¤È¶Ä¤°°æ¾å¥¢¥Ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀè·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡È»ÕÄïÂÐÃÌ¡É¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤Ï2019Ç¯½©¤Ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆ®ÉÂÃæ¤À¡£¡Ö»þ¡¹¸«¤Æ¤ë¤è¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¸À¤¦¤ß¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤·¤Æº£¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¡Ö°ìÇÕ°û¤à¤³¤È¤È¤«¤µ¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÌÄ¢¤ËÃù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¤«¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¤ß¤Î¤¬¡Ö¤³¤ì¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¥¿¥À¡©¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤â¡Ö¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¾ÃÝÇß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤¬¸ì¤ë¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤Ë¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¥¢¥Ê¡£VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¥Í¥¿¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅö¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Ê¤ß¤Î¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤ªÏÃ¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£