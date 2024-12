阿部真央が、2024年10月4日に開催した15周年Zeppツアー<15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024>のZepp DiverCity公演から、「immorality(Arranged by 岡崎体育)」のライブ映像を公開した。今回公開された「immorality(Arranged by 岡崎体育)」は、阿部真央の熱烈オファーに応える形で、岡崎体育がアレンジを担当した1曲だ。全編打ち込みによる岡崎体育サウンド全開の同世代によるタッグが光る、2018年のリリース当時から人気の楽曲となっている。吉田佳史(Dr)、三浦淳悟(B)、ミトカツユキ(Key)、和田建一郎(G)、akkin(G)、前田雄吾(マニピュレーター)で構成されたサポートメンバーによりバンドサウンドにリアレンジされ、ハンドマイクで体を揺らしながら歌う阿部真央が、Zepp DiverCityをダンスフロアに塗り替えていく映像は必見だ。

リリース情報



◾️ニューアルバム『NOW』発売中https://abemao.lnk.to/NOWCD+Blu-ray PCCA-06305 / 5,500円(税込)CD only PCCA-06306 / 3,300円(税込)[CD収録内容]M1. Hands and DanceM2. Somebody Else NowM3. Keep Your Fire BurningM4. EverydayM5. MaybeM6. Go Away From YouM7. 進むためにM8. I‘ve Got the PowerM9. またどこかで会えたらM10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-[Blu-ray収録内容]・『NOW』アルバムメイキング・<Acoustic Live Tour “I've Got the Power”>2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像1. じゃあ、何故2. 貴方の恋人になりたいのです3. どうしますか、あなたなら4. Believe in yourself5. boyfriend6. 15の言葉7. 未だ8. コトバ9. 嘘つき10. いつの日も11. Don’t leave me12. Sailing13. I’ve Got the Power14. 傘15. I Never Knew16. I wanna see you17. ロンリーCD+Blu-ray封入特典:ストリーミングQRコード(NeSTREAM LIVE)※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単にストリーミング再生にて視聴可能※視聴期限:2024年8月6日(火)〜2027年8月5日(木)CD購入:https://abemao.lnk.to/NOW_CD『NOW』オフィシャルインタビューhttps://15thanniversary.abemao.com/now_interview/■セルフカバーアルバム『Acoustic -Self Cover Album-』アナログレコード発売中LPレコード / PCJA-00155 / ¥4,950(税込)[収録内容]A面1 貴方の恋人になりたいのです [2023 Acoustic Ver.]2 boyfriend [2023 Acoustic Ver.]3 じゃあ、何故 [2023 Acoustic Ver.]B面1 コトバ [2023 Acoustic Ver.]2 嘘つき [2023 Acoustic Ver.]3 Don’t leave me [2023 Acoustic Ver.]C面1 15の言葉 [2023 Acoustic Ver.]2 未だ [2023 Acoustic Ver.]3 MY BABY [2023 Acoustic Ver.]4 お前が求める私なんか全部壊してやる [2023 Acoustic Ver.]D面1 ロンリー[2023 Acoustic Ver.]2 I wanna see you [2023 Acoustic Ver.]3 I’ve Got the Power [2023 Acoustic Ver.]4 いつの日も [2024 Acoustic Ver.]アナログレコード購入:https://abemao.lnk.to/Acoustic_LP「レコードの日 2024」公式サイト: https://record-day.jp/