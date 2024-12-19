阿部真央、Zepp DiverCity公演より「immorality（Arranged by 岡崎体育）」ライブ映像公開。同公演をU-NEXT独占配信決定
阿部真央が、2024年10月4日に開催した15周年Zeppツアー＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞のZepp DiverCity公演から、「immorality（Arranged by 岡崎体育）」のライブ映像を公開した。
◆阿部真央 ライブ映像
今回公開された「immorality（Arranged by 岡崎体育）」は、阿部真央の熱烈オファーに応える形で、岡崎体育がアレンジを担当した1曲だ。全編打ち込みによる岡崎体育サウンド全開の同世代によるタッグが光る、2018年のリリース当時から人気の楽曲となっている。吉田佳史（Dr）、三浦淳悟（B）、ミトカツユキ（Key）、和田建一郎（G）、akkin（G）、前田雄吾（マニピュレーター）で構成されたサポートメンバーによりバンドサウンドにリアレンジされ、ハンドマイクで体を揺らしながら歌う阿部真央が、Zepp DiverCityをダンスフロアに塗り替えていく映像は必見だ。
そして、12月26日からは同公演が厳選セットリストでU-NEXTにて独占配信されることが決定した。2025年1月26日の東京・ガーデンシアター公演の予習も兼ねて是非チェックしてほしい。
また、12月20日と12月27日にはα-STATIONの岡崎体育のレギュラー番組『Okazaki Radio Channel』に阿部真央がゲスト出演することが決まっている。
配信情報
＜阿部真央 15th Anniversary Zepp Live Tour＞（2024.10.04）
Hands and Dance
ふりぃ
貴方が好きな私
天使がいたんだ
immorality
進むために
モットー。
優しい言葉
這い上がれMY WAY
I wanna see you
U-NEXT阿部真央特集：https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0011976
ライブ・イベント情報
2025年1月26日（日）東京・ガーデンシアター
open 16:00 / start 17:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
チケット一般発売中：https://abemao.lnk.to/liveticket
15周年ツアー特設サイト：https://abemao.com/feature/15th_livetour2024
各音楽配信サイトにてセットリストプレイリスト公開中
＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞東京公演
https://abemao.lnk.to/15th_Anniversary_Solo_Live_Tour
＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞大阪公演
https://abemao.lnk.to/Zepp_Live_Tour_2024
■＜FM802 35th ANNIVERSARY”Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-＞
2024年12月29日（日）大阪・インテックス大阪
https://radiocrazy.fm
リリース情報
https://abemao.lnk.to/NOW
CD+Blu-ray PCCA-06305 / 5,500円（税込）
CD only PCCA-06306 / 3,300円（税込）
［CD収録内容］
M1. Hands and Dance
M2. Somebody Else Now
M3. Keep Your Fire Burning
M4. Everyday
M5. Maybe
M6. Go Away From You
M7. 進むために
M8. I‘ve Got the Power
M9. またどこかで会えたら
M10. Somebody Else Now -Acoustic ver.-
［Blu-ray収録内容］
・『NOW』アルバムメイキング
・＜Acoustic Live Tour “I've Got the Power”＞2023.10.27 東京・Spotify O-EASTライブ映像
1. じゃあ、何故
2. 貴方の恋人になりたいのです
3. どうしますか、あなたなら
4. Believe in yourself
5. boyfriend
6. 15の言葉
7. 未だ
8. コトバ
9. 嘘つき
10. いつの日も
11. Don’t leave me
12. Sailing
13. I’ve Got the Power
14. 傘
15. I Never Knew
16. I wanna see you
17. ロンリー
CD+Blu-ray封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）
※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単にストリーミング再生にて視聴可能
※視聴期限：2024年8月6日（火）〜2027年8月5日（木）
CD購入：https://abemao.lnk.to/NOW_CD
『NOW』オフィシャルインタビュー
https://15thanniversary.abemao.com/now_interview/
■セルフカバーアルバム『Acoustic -Self Cover Album-』アナログレコード
発売中
LPレコード / PCJA-00155 / ￥4,950（税込）
［収録内容］
A面
1 貴方の恋人になりたいのです [2023 Acoustic Ver.]
2 boyfriend [2023 Acoustic Ver.]
3 じゃあ、何故 [2023 Acoustic Ver.]
B面
1 コトバ [2023 Acoustic Ver.]
2 嘘つき [2023 Acoustic Ver.]
3 Don’t leave me [2023 Acoustic Ver.]
C面
1 15の言葉 [2023 Acoustic Ver.]
2 未だ [2023 Acoustic Ver.]
3 MY BABY [2023 Acoustic Ver.]
4 お前が求める私なんか全部壊してやる [2023 Acoustic Ver.]
D面
1 ロンリー[2023 Acoustic Ver.]
2 I wanna see you [2023 Acoustic Ver.]
3 I’ve Got the Power [2023 Acoustic Ver.]
4 いつの日も [2024 Acoustic Ver.]
アナログレコード購入：https://abemao.lnk.to/Acoustic_LP
「レコードの日 2024」公式サイト: https://record-day.jp/
ラジオ出演情報
放送日：毎週日曜日10:00〜10:30
番組アカウント：https://twitter.com/abemao_fmfuji
#ぶらさん
関連リンク
◆阿部真央 15周年特設サイト
◆阿部真央 オフィシャルX
◆阿部真央 スタッフX
◆阿部真央 オフィシャルInstagram
◆阿部真央 オフィシャルYouTubeチャンネル