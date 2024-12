Petit Brabanconが、2024年1月2日、3日LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)の2days公演を収録したライヴBlu-ray『Petit Brabancon EXPLODE -02- “LIVE LOG”』を2025年2月21日にリリースすることを発表した。<Petit Brabancon EXPLODE -02- Gushing Blood><Petit Brabancon EXPLODE -02- Neglected Human>と2日間に渡り異なるコンセプトにて披露された2公演が1枚に収録される。

<Petit Brabancon CROSS COUNTER -01->



スケジュール2025年3月8日(土)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Guest : ROTTENGRAFFTY2025年3月9日(日)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Petit Brabancon Only2025年3月20日(祝)大阪・心斎橋 BIGCATopen 17:15 / start 18:00Guest :SPARK!!SOUND!!SHOW!!2025年3月21日(金)大阪・心斎橋 BIGCATopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only2025年3月26日(水)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Guest : The BONEZ2025年3月27日(木)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only[チケット料金]一般スタンディング : 6,500円(税込・整理番号付・D代別)一般スタンディング(オリジナルTシャツ付): 10,000円(税込・整理番号付・D代別)U-30スタンディング : 5,000円(税込・整理番号付・D代別)(※3月8日(土)名古屋公演・3月20日(祝)大阪公演・3月26日(水)東京公演のみ)・オフィシャル最速先行2024年12月20日(金)18:00より受付開始:https://eplus.jp/pb/