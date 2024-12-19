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気象台は、午後7時38分に、なだれ注意報を中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表（雪崩注意報）

北部では、20日未明から20日昼前まで濃霧による視程障害に、20日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■中野市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■大町市
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■飯山市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■白馬村
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■小谷村
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■高山村
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■木島平村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■信濃町

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■小川村
□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■飯綱町

□なだれ注意報
　20日にかけて警戒

■栄村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒