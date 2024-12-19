¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬ÇúÈ¯¡Ä¡×Èþ¿Í½÷Í¥¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤à²Ð½ýáÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò(35)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï ¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤ÆÏÓ»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¡Ä²È¤ËÆð¹Ñ¤âÌµ¤¤¤·¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡Ä²Ð½ý¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤³¤ì¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÉ½ÌÌ¤¬¹õ¤¯¤¹¤¹¤±¤Æ¡¢ÀÖ¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿´µÉô¤òÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¡ÖÈ±¤Ó¤·¤ç¤Ó¤¸¤ç¤Ç¿²¤ë¤ÎÉ÷¼Ù¤Ò¤¤½¤¦¤ä¡×¤ÈÈá¤·¤²¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¬¡¼¥¼¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤·¤¿²èÁü¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¡¢Îä¿å¤Ç¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥í¥¨¤â¥ï¥»¥ê¥ó¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤â¡¢¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È¤ËËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤âÅÉ¤é¤º¤ËÄ«°ìÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£ÌëÊ¬¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£