¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡ÛÁë¾ìÀé²ÃÍê¡ÖÂ¼¾å¡ÊµÁ¹°¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£°ì¼¡Í½Áª£±£°£Ò¤Ç°ðÀîæÆ¤È¶áµ¦¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿Áë¾ìÀé²ÃÍê¡Ê£³£³¡áµþÅÔ¡Ë¤Îº£Ç¯¤ÎÌö¿Ê¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤â¡Öº£Ç¯¤Î¶¥ÎØ³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËàÁë¾ìÀé²ÃÍêá¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¸µ¡¹¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¯Æ±´ü¤Î¸ÅÀÍ¥ºî¤Ë¡Ö¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë»þÂå¤ÏÀé²ÃÍê¤ÏÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£°ÌÃÖ¼è¤ê¤òÂÎÆÀ¤·¼«ºßÀ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤è¤¦¤ä¤¯ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤·¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Áö¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤·¤ó¤É¤µ¤â³Ø¤ó¤À¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¼¾å¡ÊµÁ¹°¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥è¥³¤òÍ¥Àè¤·Ã»¤¤µ÷Î¥¤ò¥º¥É¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ì¤Ð£±¼þ°Ê¾å¶î¤±¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£ÊÌÀþ¤«¤é¤·¤¿¤é¥¤¥ä¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡Ö¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ï¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¢¤ë¡£Àè¹Ô¡¢¤Þ¤¯¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«ºßÀ¤òËá¤¤¤¿¾å¤ÇÀè¹Ô¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Î£²ÆüÌÜÆó¼¡Í½Áª£¶£Ò¤Ï¤¢¤ÎÀõ°æ¹¯ÂÀ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÊÌÀþ¤Ë¤Ï²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò¶î»È¤·¤¿»Å³Ý¤±¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥Ð¥ó¥¯¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£