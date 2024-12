「ZUIKI クリスマス&年末年始ウルトラセール」が2025年1月14日正午まで開催中だ。目玉商品として、レトロスタイルの「X68000 Z 専用モニター(ブラック)」が数量限定にて2万4900円で登場。HDMI接続でプレイするとブラウン管テレビでレトロゲームをプレイするような懐かしい感覚が味わえる。

また「X68000」の発売から35年の時を経て、価格とサイズが小さくなって蘇った「X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL」が、セール価格にて登場。「ベーシックパック」はX68000 Z 本体、キーボード、マウス、ジョイカード、『グラディウス』等をセットにして5万5900円の販売となっている。さらに専用モニター、ゲームコレクション、CD等を追加した「コンプリートパック」は、7万4050円にて販売となる。いずれの製品も、期間限定で5000円のクーポンが付いてくる。

気軽に楽しみたい方に向けては、X68000 Z 本体、『グラディウス』、ジョイカードがセットになった「スターターパック」が2万5160円で登場している。

続いて「DanceDanceRevolution Classic Mini」が、セール価格4万3500円で登場。こちらは1998年よりゲームセンターに登場して世界的にヒットした音楽ゲーム『DanceDanceRevolution』の実筐体を、約5分の1サイズにリメイクした商品だ。

そして「ズイキマスコン for Nintendo Switch」は、「BLACK」「BLUE」「RED」の3色で、各色セール価格の1万2620円での販売となる。こちらは運転士が電車の速度を制御するため操作する装置のマスターコントローラー(マスコン)をベースに、本物を追求したコントローラーとなっている。加えて、ズイキマスコンの「RED」と、対応ソフトとなる3作の鉄道シミュレーションゲームのうちのいずれか1本がセットになった「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED特別セット」も、セール価格で各セット1万8150円となっている。

2007年度発売の『電車でGO! 新幹線EX 山陽新幹線編』が、解像度アップしてリアルな映像になった『電車でGO! PLUG&PLAY2 山陽新幹線編EX』も、セール価格の1万4280円で販売。テレビにHDMI接続してすぐに遊べる商品だ。

なお12月26日からの年末セールでは、限定福袋が予約開始となる。続報についてはZUIKI STORE販売ページを確認しよう。

※価格はすべて税込み

ZUIKI STORE:

https://store.zuiki.com/

(C) ZUIKI.Inc

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) Nintendo

(C) TAITO CORP.1996,2024

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

「電車でGO!(R)」および「電車でGO!!(R)」は株式会社タイトーの登録商標です。

「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)